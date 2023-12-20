Оборудование и инфраструктура для орошения земель по займам ЕБРР не используются по назначению – Годунова

Председатель Высшей аудиторской палаты РК Наталья Годунова, выступая в Мажилисе с отчетом об эффективности управления водными ресурсами, заявила о не всегда эффективной реализации проектов по международным займам, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Мажилиса

Годунова напомнила, что в рамках займов Европейского банка реконструкции и развития и Исламского банка развития РГП «Казводхоз» с 2017 года финансируется 61 проект на 317 млн долларов.

На момент проведения аудита ВАП, в июне 2023 года, установлено, что за 5 лет реализации были сданы лишь 18 проектов, на стадии реализации – 37, а по 6 проектам работы даже не начинались.

«Причины те же – некачественное проектирование и недобросовестные подрядчики. Затягивание сроков реализации проектов привело к накоплению на счете «Казводхоза» 6,5 млрд тенге. И бюджет заплатил за их резервирование дополнительно 1,7 млрд тенге. Кроме того, есть риски увеличения принятых обязательств в случае снижения курса национальной валюты, поскольку займы в долларах», – обозначила глава ВАП.

Также, добавила она, аудитом установлено, что приобретенное оборудование и построенная инфраструктура в рамках 8 проектов займов ЕБРР на сумму свыше 3 млрд тенге не используются по назначению. В результате, около 4 тысяч гектаров планируемых орошаемых земель не введены в сельхозоборот.

«Еще один пример нецелевого использования одного из займов ЕБРР – это реализация проекта «Развитие объектов инфраструктуры зеленой зоны города Актобе путем строительства водовода с Актюбинского водохранилища в русло реки Сазды» на 1,5 млрд тенге. Данный займ был запланирован на восстановление оросительной инфраструктуры, а фактически использован под благоустройство парковой зоны Актобе. Создание парков, конечно, нужно, но, наверное, не за счет валютных займов», – возмутилась Годунова.

Всего, отметила она, по результатам аудиторских мероприятий ВАП правительству и уполномоченным госорганам дано 91 поручение и рекомендация, направленные на повышение эффективности управления водной отраслью. Исполнено 41, на исполнении – 50.