Оборудование и инфраструктура для орошения земель по займам ЕБРР не используются по назначению – Годунова

Мажилис
124
Тусупбекова Лаура
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Председатель Высшей аудиторской палаты РК Наталья Годунова, выступая в Мажилисе с отчетом об эффективности управления водными ресурсами, заявила о не всегда эффективной реализации проектов по международным займам, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Мажилиса

Годунова напомнила, что в рамках займов Европейского банка реконструкции и развития и Исламского банка развития РГП «Казводхоз» с 2017 года финансируется 61 проект на 317 млн долларов.

На момент проведения аудита ВАП, в июне 2023 года, установлено, что за 5 лет реализации были сданы лишь 18 проектов, на стадии реализации – 37, а по 6 проектам работы даже не начинались.

«Причины те же – некачественное проектирование и недобросовестные подрядчики. Затягивание сроков реализации проектов привело к накоплению на счете «Казводхоза» 6,5 млрд тенге. И бюджет заплатил за их резервирование дополнительно 1,7 млрд тенге. Кроме того, есть риски увеличения принятых обязательств в случае снижения курса национальной валюты, поскольку займы в долларах», – обозначила глава ВАП.

Также, добавила она, аудитом установлено, что приобретенное оборудование и построенная инфраструктура в рамках 8 проектов займов ЕБРР на сумму свыше 3 млрд тенге не используются по назначению. В результате, около 4 тысяч гектаров планируемых орошаемых земель не введены в сельхозоборот.

«Еще один пример нецелевого использования одного из займов ЕБРР – это реализация проекта «Развитие объектов инфраструктуры зеленой зоны города Актобе путем строительства водовода с Актюбинского водохранилища в русло реки Сазды» на 1,5 млрд тенге. Данный займ был запланирован на восстановление оросительной инфраструктуры, а фактически использован под благоустройство парковой зоны Актобе. Создание парков, конечно, нужно, но, наверное, не за счет валютных займов», – возмутилась Годунова.

Всего, отметила она, по результатам аудиторских мероприятий ВАП правительству и уполномоченным госорганам дано 91 поручение и рекомендация, направленные на повышение эффективности управления водной отраслью. Исполнено 41, на исполнении – 50.

#мажилис #Парламент #вода #аудит #займы #Годунова #ЕБРР #ВАП #Казводхоз

Популярное

Все
Победителем яркого международного телепроекта «Большая опера» стал казахстанец Динмухамед Кошкинбаев
Через тернии к звездам
Дома на… дне
Молодой человек погиб под завалами частично обрушившегося Дворца культуры «Фосфорник» в Шымкенте
В Восточно-Казахстанской области всего 13% полигонов ТБО соответствуют экологическим требованиям
По маршруту попутного ветра
Десятиклассницы области Абай разработали проект под названием «Экобайк»
Восьмиклассник из области Абай разработал антикоррупционную компьютерную игру
Молодой учитель из Акмолинской области стал популярным в соцсетях
Дрон диагност для сельского хозяйства
«Длинные» деньги для аграриев
В Восточном Казахстане хирурги подарили детям возможность слышать
Будь здорово, село!
Здоровая нация – сильное государство
Алгоритмы защиты
Итоги года: повышение качества здравоохранения и строительство новых медучреждений
Взял в долг на "похороны" живой матери мошенник в Жетысу
Возвращение справедливости
В памяти – Желтоксан
В снежном плену
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Шынгыз-хан и генеалогия
В борьбе за автономию и исконные земли
Лебедя вызволили из ледяного плена в Таразе – видео
Пять сельских школьников в Западно-Казахстанской области отравились леденцами
«Я наполнен тревожными токами века…»
Искусственный интеллект в законодательном процессе
Победа и гимн а капелла
Школьники Астаны снова будут учиться дистанционно
Веками храня единство народа
Новую архитектуру безопасности в Евразии обсудили эксперты
Как шла борьба за независимость
Босса-нова по-казахски
Мергены показали класс
ЗакОСИть не получится
Скот на 20 млн тенге исчез с фермы в области Абай
Вера Сидорова: Я была на площади среди студентов
Вы выиграли автомобиль и… остались без денег
Еще больше народного участия
Убрали лазейки при сдаче экзамена на права
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Судебная система в контексте реформ
Почти 90 млн тенге выманил у людей и проиграл на ставках юрист в Караганде
Шоу продолжается: мюзикл «Джулия» презентовали в Астане
О состоянии выброшенного из окна ребенка в Шымкенте сообщили медики
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Плеснувшая уксусом на кошку женщина привлекается к ответственности

Читайте также

Глава ВАП назвала мнимой финансовую устойчивость "Казводхоз…
Запрет на выселение зимой, новые кредиты и начисление проце…
Мажилисмены призывают использовать потенциал чуйского канна…
Казахстан в течение 15 лет столкнется с дефицитом воды – де…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]