Обошлись без гипса

Технологии
5
Марат Сейтказиев

В Восточно-Казахстанской области хирурги с помощью высокотехнологичной операции спасли колено молодому спортсмену.

фото областной больницы ВКО

Как рассказали в областной больнице, 20-летнего парня доставили в экстренном порядке после травмы, полученной во время тренировки. Наездника по ноге ударила лошадь. Снимок показал внутрисуставной перелом колена и необходимость срочной операции.

– Мы решили отказаться от консервативного лечения, – рассказал травматолог-ортопед Данияр Мусин. – Нахождение в гипсе могло привести к вторичному смещению костей, и плюс такая повязка ограничивает подвижность сустава. Пациент молодой, активный. Поэтому было принято решение восстановить колено с помощью штифта. Это поз­воляет безопасно разрабатывать ногу с первых дней.

Операцию провели закрытым способом под контролем рентген-аппарата. Сначала кость поставили в правильное положение, затем через маленький разрез на голени ввели металлический стержень. Штифт прошел через место перелома и начал удерживать кость в правильном положении до полного сращения.

По словам медиков, такой способ является более щадящим по сравнению с обычной операцией и ускоряет восстановление. Уже на второй день после операции парень смог вставать с помощью костылей, через месяц ему разрешат частично опираться на ногу. А через полтора-два месяца, по прогнозам хирургов, спортсмен полностью вернется к привычному образу жизни.

#медицина #ВКО #спортсмен #операция

Популярное

Все
Десять лет стратегического партнерства
Предприятия АПК используют цифровые инструменты, а на заводах работают роботы
Алматы на Qatar Travel Mart 2025
Началось строительство сталелитейного завода
Политика здравого смысла
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
Филиал Челябинского госуниверситета в Костанае будет работать по стандартам Казахстана и России
Метростроевцы ускоряют темп
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Рост ВВП Казахстана превышает среднемировое значение более чем вдвое
214 млрд тенге выделят в ближайшие три года на субсидирование внедрения водосберегающих технологий в АПК
В Улытау раскрыто 15 фактов кражи скота
Сделать работу сельских акимов эффективной
Различают только по погонам
Лидия Мясцова – победитель «Мисс Ассамблея-2025»
Названы лауреаты Государственной молодежной премии «Дарын»
В основе успеха – кооперация науки и производства
Глава государства принял участие в заседании Совета ОДКБ в узком составе
Международный форум поисковых отрядов стран СНГ прошел в Павлодаре
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Из казармы в кампус
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Уверенный рост экономики Приаралья
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Запущен завод по переработке мяса птицы

Читайте также

Автоматическая спа-ванна поступила в продажу в Японии
Чтобы тайное стало явным
Концепцию создания наукоградов Казахстана представили в пра…
76,2% молодых казахстанцев активно применяют цифровые техно…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]