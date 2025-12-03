Как рассказали в областной больнице, 20-летнего парня доставили в экстренном порядке после травмы, полученной во время тренировки. Наездника по ноге ударила лошадь. Снимок показал внутрисуставной перелом колена и необходимость срочной операции.

– Мы решили отказаться от консервативного лечения, – рассказал травматолог-ортопед Данияр Мусин. – Нахождение в гипсе могло привести к вторичному смещению костей, и плюс такая повязка ограничивает подвижность сустава. Пациент молодой, активный. Поэтому было принято решение восстановить колено с помощью штифта. Это поз­воляет безопасно разрабатывать ногу с первых дней.

Операцию провели закрытым способом под контролем рентген-аппарата. Сначала кость поставили в правильное положение, затем через маленький разрез на голени ввели металлический стержень. Штифт прошел через место перелома и начал удерживать кость в правильном положении до полного сращения.

По словам медиков, такой способ является более щадящим по сравнению с обычной операцией и ускоряет восстановление. Уже на второй день после операции парень смог вставать с помощью костылей, через месяц ему разрешат частично опираться на ногу. А через полтора-два месяца, по прогнозам хирургов, спортсмен полностью вернется к привычному образу жизни.