Обращение в Конституционный совет

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Тамара Амельченко – самый взрослый инструктор по йоге в Казахстане
Она выкладывает на своей страничке в соцсетях столь веселые мини-сюжеты на казахском языке, где сама же и играет главные роли
Истина где-то рядом
Более 70 человек с ограниченными возможностями приняли участие в спортивном фестивале, прошедшем в Жезказгане.
Как изменилась Астана за 10 лет в фотографиях
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Алиментный фонд: помощь или иждивенчество?
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Мы – в городе, а город – в нас
Перспективы и основы тюркской интеграции
Звездная неделя в Астане
СВМДА: общее стремление к миру, сотрудничеству и развитию
Мечты сбываются!
Импульс для нового центра
Добродетель не запачкать клеветой
«Беркутам» нет равных
Лучшего – детям!
Ох уж эти госзакупки
Проекты будущего
Природа в огне
Женщину с 7-летней дочерью нашли убитыми в Карагандинской области: версию их смерти рассказала бабушка
Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
В Сибири казахское сокровище тазы дает уроки милосердия и любви
Берик Алибай: сегодня его работы украшают самые лучшие коллекции мира
Запущено пробное онлайн-тестирование для подготовки к ЕНТ
Минобороны предупредило казахстанцев о передвижении воинских эшелонов
Найдены тела двух пропавших рыбаков в Павлодарской области
Правительство утвердило перенос выходного дня в рамках празднования Дня Республики
25 человек осудили по делу нашумевшей финпирамиды в Казахстане
Школьники Астаны 13-14 октября будут учиться онлайн – СМИ
Археологи, исследуя казахские зимовки вблизи Астаны, пополнили ее историю новыми данными
Несовершеннолетние не смогут снять номер в гостиницах Алматы
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Девяностолетние дедушки говорят о кражах. Но не совсем обычных. О традиции красть невест
В Алматы прошла выставка-ярмарка голубей Семиречья
Президент поручил форсировать строительство газоперерабатывающего завода на Кашагане
Как я училась правильно замуж ходить
Объединиться вокруг прогрессивных реформ
Куда уплывают деньги? Чем занят фонд «Қазақстан халқына»? Этот вопрос волнует многих казахстанцев
Кандидатом в президенты Казахстана выдвинута Каракат Абден
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Закон Республики Казахстан
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Указ Президента Республики Казахстан
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
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