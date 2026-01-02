Накануне наступающего 2026 года в Астане прошли заседания рабочих секций Национального курултая, в рамках которых были обсуждены ход и результаты системной работы по реализации инициатив, выдвинутых Главой государства Касым-Жомартом Токаевым.

Фото: КазНУ им. Аль-Фараби

Одной из ключевых в этом плане стала секция «Образование и наука», объединившая представителей академического сообщества, экспертов, руководителей вузов и общественных деятелей. В ходе заседания спикеры выступили с докладами, в которых обозначили приоритетные задачи и пути их решения, предложили ряд новых идей для повышения научно-образовательного потенциала страны.

Особое внимание участниками секции было уделено проблемам высших учебных заведений, которые сегодня в условиях современных мировых технологических новаций и трансформаций сталкиваются с рядом серьезных системных вызовов. В их числе – назревшая необходимость существенного обновления образовательных программ, кардинального повышения качества подготовки кадров, развития фундаментальных и прикладных научных исследований и их интеграции с процессами обучения высококвалифицированных специалистов, отвечающих самым высоким новым требованиям.

А также необходимость исследования и учета изменений социального портрета современного студента, который в последние годы существенно трансформировался под влиянием процессов цифровизации и изменений на рынке труда. В контексте обсуждений названных проблем необходимо обозначить ряд предложений, направленных на развитие и модернизацию системы высшего образования.

Проблема финансирование качества, а не формальных показателей

У нас в Казахстане была принята Государственная программа развития образования и науки на 2020–2025 годы, где основной целью было обозначено повышение глобальной конкурентоспособности казахстанского образования и науки, повышение качества подготовки специалистов. Но, по нашему мнению, в настоящее время сама модель финансирования высшего образования по-прежнему во многом ориентирована на количественные показатели.

При этом именно качество профессиональной подготовки кадров, их востребованность и вклад в развитие отраслей и регионов сегодня становятся первоочередным требованием и условием дальнейшего развития страны. В этой связи мы предлагаем рассмотреть на уровне Правительства вопрос о переходе к системе результативного финансирования высшего образования, где необходимо учитывать такие показатели, как:

* трудоустройство выпускников;

* научно-инновационная активность;

* вклад университетов в социально-экономическое развитие регионов.

Этот подход полностью соответствует установкам Президента о повышении эффективности и адресности государственных расходов.



Ориентация образования на реальный результат и равные возможности

Сегодня с учетом постоянного внедрения в экономику, во все сферы государства и общества новейших технологий высшим учебным заведениям необходимо обеспечивать фокусирование на ожидаемых конечных результатах: реальных знаниях, навыках, компетенциях, которые студент должен приобрести к концу обучения, поскольку диплом перестаёт быть универсальным подтверждением реальной готовности выпускника ко все более сложной профессиональной деятельности.

Работодатели сегодня ориентируются не столько на формальный документ, сколько на конкретные приобретенные познания, практические навыки, личные качества молодых специалистов. В этой связи мы видим необходимость и предлагаем создание национальной системы цифрового профиля выпускника, интегрированной с вузами, рынком труда и государственными цифровыми сервисами. Такой профиль должен отражать не только академические показатели, но и специальные компетенции, проектную и исследовательскую активность, социальную вовлечённость выпускника.

Данное предложение полностью отвечает ключевым установкам сентябрьского Послания Президента страны Касым-Жомарта Токаева о задачах цифровизации, ориентации обучения на результат и обеспечение справедливого доступа молодых людей к возможностям, когда успех и продвижение выпускника определяется не социальным происхождением или финансовыми возможностями, а реальными показателями, достигнутыми в процессе обучения.



Материальная база науки и обучения

Фундаментом для реализации всех научно-образовательных задач университета, напрямую влияя на качество подготовки специалистов, является материально-техническая база. Сегодняшнее ее состояние в университете характеризуется рядом системных проблем, значительным физическим износом, что обусловлено отсутствием возможности своевременной реконструкции и капитального ремонта зданий. Данная ситуация создает критические риски для безопасности эксплуатации объектов, повышает вероятность аварийных ситуаций и существенно затрудняет полноценное ведение учебного процесса, его интеграцию с научными исследованиями и инновациями.

Параллельно с этим развитие инновационной экосистемы сталкивается с системными барьерами: избыточной бюрократизацией процедур согласования научных договоров, отсутствием эффективных механизмов коммерциализации разработок и моральным устареванием лабораторного фонда. В результате наблюдается разрыв между академической средой, фундаментальными исследованиями и нуждами реального сектора экономики, что сдерживает трансформацию вуза в исследовательский университет мирового уровня.

Решение этих проблем требует комплексного подхода на государственном уровне, реализации масштабной программы модернизации. При этом в целях преодоления инфраструктурных ограничений, существующих барьеров необходимо предусмотреть возможность подачи бюджетной заявки на использование средств Специального государственного фонда для проведения масштабной реконструкции и капитального ремонта учебных корпусов, сопутствующей инфраструктуры высших учебных заведений с привлечением целевого финансирования для обеспечения полной безопасности и комфортного функционирования учебной и научной среды.

В части модернизации управления наукой предлагается внедрение сервисной модели поддержки по принципу «одного окна», которая снимет бюрократическую нагрузку с ученых и обеспечит профессиональное сопровождение проектов. Важными шагами станут запуск единой цифровой платформы для прозрачного управления грантовым портфелем и создание специализированных центров прототипирования (FabLab) для испытания инновационных идей.

Для стимулирования кадрового потенциала следует внедрить гибкую систему вознаграждений и роялти за внедрение разработок, а также организовать на базе университета инкубаторы и акселерационные программы для обучения ученых навыкам предпринимательства. При этом интеграции научно-исследовательской работы и образовательного процесса будет способствовать и внедрение вышеупомянутой «национальной системы цифрового профиля выпускника», отражающего реальные компетенции, и перевод правового обучения в практическую плоскость, подкрепленную применением технологий искусственного интеллекта и Big Data для прогнозирования и предотвращения правонарушений.

Социальный портрет современного студента

Сегодня мы видим, как меняется социально-психологический портрет студентов: они все больше стремятся к саморазвитию и личностному росту, материальному благополучию, это позитивный стимул. Но при этом для них характерна высокая зависимость от гаджетов и социальных сетей, снижающая живое общение, повышенный уровень стресса, тревожности, замкнутость и депрессивные состояния. Как следствие, это ведет к росту случаев суицидов.

Мы можем реагировать на эти новые вызовы лишь в пределах собственных ограниченных ресурсов: модернизировать учебно-профессиональный процесс, внедряя в него психолого-педагогическое сопровождение для комплексного развития будущих специалистов. В КазНУ в этом плане осуществлен проект по разработке и внедрению носимых устройств на базе IoT для мониторинга стресса студентов, что позволит при необходимости осуществлять оперативную социально-психологическую помощь и поддержку.

Между тем масштаб проблемы уже давно выходит за рамки отдельного вуза. В этой связи представляется необходимым разработать по примеру некоторых зарубежных стран государственную программу психолого-социального сопровождения студентов, направленную на создание единой экосистемы психологического благополучия в высшем образовании, сети психологических служб в вузах, работающих по единым стандартам, обеспечивающим психологическое здоровье студентов. Это потребует соответствующих решений на уровне Правительства, обеспечивающих межведомственное взаимодействие в сфере образования, здравоохранения и социальной политики.

Разрыв между средним и высшим образованием

Отдельного внимания требует ещё одна важная системная проблема. Это разрыв между средним и высшим образованием, который проявляется в несоответствии устаревших программ и школьной базы современному рынку труда, неравном доступе к качественному образованию, нехватке квалифицированных кадров, в проблемах с качеством преподавания в школах и ориентации на формальные показатели (ЕНТ), что ведет к неготовности выпускников школ к вузовским программам.

Несмотря на определенную преемственность, ГОСО среднего и высшего образования не имеют нормативно закреплённого механизма содержательной и логической синхронизации. Это приводит к системному разрыву образовательных траекторий выпускников школ при поступлении в университеты.

Академическая свобода вузов, безусловно, важна, однако, при отсутствии общих рамок согласования она объективно усиливает данный разрыв. В результате значительная часть усилий первого курса уходит на выравнивание базовой подготовки, а не на формирование основ профессиональных навыков. Преодоление этого разрыва возможно исключительно на государственном уровне - через разработку и внедрение сквозных подходов к результатам обучения, согласование логики учебных планов и механизмов перехода от школы к вузовскому обучению, в большей степени ориентированному на самостоятельное критическое мышление.

Решение этих системных вопросов позволит укрепить роль образования как ключевого ресурса развития страны и повысить качество человеческого капитала. Работа Национального курултая демонстрирует открытость государства к диалогу и готовность учитывать предложения экспертного сообщества. Последовательная реализация инициатив Президента страны и конструктивных предложений профессионального сообщества, несомненно, позволят вывести казахстанские вузы на качественно новый уровень, усилить их вклад в устойчивое социально-экономическое развитие Казахстана.