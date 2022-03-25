Находящиеся в зоне риска станции выявят после ЧП на Петропавловской ТЭЦ

Вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов на брифинге в СЦК рассказал, какие выводы были сделаны после аварии на Петропавловской ТЭЦ-2, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Строительство Петропавловской ТЭЦ было начато 60 лет назад. Есть объективные факторы, что станция старая и износ достаточно высокий. Это очень старая теплоэлектроцентраль. Разрушение дымовой трубы произошло на кровлю котельного цеха, там вышли из строя котлы. И в какой-то мере повезло, что погода стоит достаточно теплая. На сегодняшний день тепловой режим восстановили, генерация частично покрывается поставками извне области», – сообщил спикер.

Жандос Нурмаганбетов согласен с тем, что проблема носит системный характер, так как все станции Казахстана давно введены в эксплуатацию.

«Здесь только два вопроса есть. Нужно относиться к тому, что станции требуют вложений, и эти вложения нужно обеспечивать достаточными ресурсами, уровнем тарифа. С обратной стороны, нужно контролировать правильное расходование этих денежных средств, ответственность руководителей станции, акционеров станции. Сейчас в связи с этим чрезвычайным происшествием соответствующий циркуляр готовится. Опросы по всем станциям и «болевым точкам» собираются. Наверное, на следующем брифинге более точную информацию можно будет дать, какие станции находятся в самой большой зоне риска, и какие мероприятия нужно выполнять для того, чтобы таких происшествий на объектах жизнеобеспечения не происходило», - пообещал вице-министр.

Напомним, 20 марта 2022 года в Петропавловске частично обрушилась одна из трех дымовых труб ТЭЦ-2.

По официальной версии Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области, причиной ЧП стал сильный ветер.

22 марта под завалами строительных конструкций было обнаружено безжизненное тело машинистки ТЭЦ. Женщину искали более двух суток.

В настоящее время расследуется уголовное дело по статье 254 Уголовного кодекса РК (недобросовестное отношение к обязанностям). Задержаны и водворены в изолятор временного содержания директор и главный инженер ТЭЦ-2.