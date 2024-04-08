Общая беда сплотила жителей Северного Казахстана

Водой не разольешь – так можно охарактеризовать слаженную работу спасателей, чиновников, предпринимателей и жителей Северо-Казах­станской области по преодолению паводка.

Село Каратал в Уалихановском районе временно лишилось транспортного сообщения, но власти оперативно приняли меры для обеспечения его нормальной жизнедеятельности. Здесь дежурят спасатели. Продукты и медикаменты имеются.

К акиму Вагулинского сельского округа Кызылжарского района обратилась за помощью жительница села Красный Яр Тамара Шабанова. Во двор к 74-летней пенсионерке хлынули талые воды. Мобильная бригада незамедлительно прибыла на место происшествия и откачала воду с помощью мотопомп. Сейчас угрозы подтопления дома уже нет.

– Потоп-то был ой-ой-ой, страшное дело, – сокрушается пожилая женщина. – Первый год такое вижу! Подполье мое разрушилось, и все испортилось в нем. Картошка, морковка пропали. Ужас! Но мне помогли, приехали все кто мог. Дай бог всем здоровья! Я внучатам звоню и говорю: господи, машин-то сколько понаехало! И все так ладно у ребят получается, так быстро! Вот спасибо! Я верю нашему Президенту, который сказал, что работа сейчас ведется в круглосуточном режиме, ибо сама вижу. Акиматы помогают, волонтеры работают. И если Глава государства заявил, что наши потери от паводков будут компенсированы, то тоже нет сомнений: так и будет.

А вот что рассказывает жительница села Бесколь Кызылжарского района Айнаш Мукужанова:

– Едва нас стало топить, мы позвонили в акимат села Бесколь, там сразу отреагировали, немедленно прислали технику, прорыли канаву, и вода вскоре ушла. Хочу сказать спасибо трактористам и водителям, молодцы ребята! Спасибо также руководству за то, что все быстро организовали, а работу сделали добросовестно, отнеслись к нам, как к самим себе. Значит, есть человечность, а это сейчас имеет большое значение. Спасибо всем огромное!

Соглашаясь со всем, что подчерк­нул в своем обращении к народу по поводу паводковой ситуации Президент, Айнаш Мукужанова отметила эффективную координацию работы по борьбе с паводком, усилия, которые власти прикладывают для ликвидации последствий потопа, обеспечения правопорядка.

В Тайыншинском районе от паводка пострадали жители сел Красная Поляна, Доброжановка и Черниговка. Людям помогали не только спасатели, но и полицейские, которыми руководит полковник Нурлыжан Актанов. Участковый инспектор Азамат Сулейманов признался: работать порой приходится, стоя по пояс в ледяной воде, причем в любое время суток и непрерывно с 31 марта.

В селе Бидаик Уалихановского района стражи порядка защитили от паводка школу. За три часа с помощью помп, предос­тавленных акиматом и пограничниками, они откачали воду, прорыли новое русло и пустили поток вокруг села.

Поздним вечером на пульт связи пожарной части № 7 в селе Саумалколь поступило сообщение о том, что близ села Шангал (Высокое) Айыртауского района на дороге Саумалколь – Новоишимское – Червоное начался перелив талой воды, и там заглохла легковая машина. Водитель просил о помощи – ему и пассажирам угрожала серьезная опасность, напор воды все время усиливался.

На место происшествия выехали спасатели пожарной части, находящейся в 35 км от места происшествия. Мощный поток уже снес автомобиль на обочину, где глубина воды составляла более полуметра. Люди забрались на крышу автомобиля. На помощь пришли местные жители. До приезда спасателей они эвакуировали четверых молодых путников в безопасное место.

Только за один день в населенных пунктах СКО было откачано более 56 тыс. кубов воды. Очищены арыки протяженностью более 4,6 км, расширены и углублены каналы длиной более 4 км. Уложено около 4 тыс. штук мешкотары. Укреплено 313 метров дамб.

Зафиксировано 36 переливов талых вод через автодороги. Для их пропуска в семи местах вскрыли дорожное полотно. Везде выставлены предупреждающие знаки, организовано дежурство.

В селах Новоишимское и Дружба проведена эвакуация трех человек, они размещены у родственников. В селе Алабота Тайын­шинского района подтоплены два дома и 12 придворовых территорий. Прорыты водоотводные каналы, проводится откачка воды. Проведена эвакуация 39 голов домашних животных.

В селе Макашевка Тайыншинского района вода зашла в пять домов на улицах Южная и Цент­ральная. Эвакуированы 16 человек, все размещены у родственников. Скот (151 голова) и кур тоже удалось переместить в безопасное место. В селе Краматоровка спасатели эвакуировали пять человек, в том числе троих детей.

Из-за воды на окраине села Жанасу в районе Шал акына в местную школу были эвакуированы 13 человек, в том числе девять детей. В Тайыншинском, им. Г. Мусрепова, Уалихановском, Тимирязевском, им. Шал акына и Айыртауском районах работают подразделения группировки ДЧС СКО и ДЧС Туркестанской области в количестве 114 человек, в их распоряжении семь единиц техники, 21 мотопомпа. Для предотвращения ледовых заторов на реке Шарык вблизи села Рузаевка в районе им. Г. Мусрепова проведены взрывные работы на площади 200 квадратных метров.

К утру 7 апреля 2024 года наполняемость Сергеевского водо­хранилища в районе Шал акына составила 164% (1 136 млн кубов), перелив над гребнем плотины достиг критической отметки в 335 см.

Во всех районах СКО и Петропавловске круглосуточно работают оперативные штабы. Аким СКО Гауез Нурмухамбетов регулярно встречается с жителями тех сел, куда пришла большая вода. За субботний день глава региона облетел шесть районов, проверил также запасы стабилизационного фонда. В нем на сегодня имеется 9 тыс. тонн социально значимой продукции – это овощи, крупы, макаронные изделия, сахар, соль, мясо, яйца и масло подсолнечное. Таких запасов хватит на пять месяцев.

«При необходимости продукцию стабфонда доставят в населенные пункты, где будет сложная паводковая ситуация. В данный период крайне важно не допус­тить роста цен на продукты первой необходимости и проводить интервенции при колебании цен», – заявил глава региона.

Докладывая акиму о запасах продукции, председатель АО «СПК «Солтүстік» Жаксылык Есдаулетов подчеркнул, что при необходимости СПК готова поставлять продукты в районы, пострадавшие от паводка.

– Цены фиксированные, – сказал он. – Работаем по оборотной схеме и форвардному закупу. Стабфонд сейчас составляет 3,1 миллиарда тенге. Этих денег хватает. У нас имеются четыре автомобиля «Газель». Мы готовы вывозить нашу продукцию в любую точку региона.