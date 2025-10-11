Общереспубликанская акция «Таза Қазақстан» объединила более 600 тысяч человек

Таза Казахстан
19

Сегодня состоялась масштабная экологическая акция «Таза Қазақстан», передает Kazpravda.kz

Фото: Минэкологии РК

В мероприятии приняли участие порядка 610 тысяч человек. По итогам проведённых работ очищено около 90 тысяч га территорий, высажено 180 тысяч деревьев и кустарников. Посадочный материал подбирался с учётом природных особенностей регионов – высажены яблоня, черёмуха, ива и ирга.

«Мы, лесники, сажаем деревья каждый год, но сегодня особенно радостно видеть, как к этому делу присоединяются тысячи людей.

Такие акции формируют ответственное отношение граждан к природе и помогают сохранить наши лесные ресурсы для будущих поколений», - отметил Заместитель председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира М.Елемесов.

Акция организована в рамках Концепции развития экологической культуры «Таза Қазақстан», цель которой – формирование культуры заботы о природе и улучшение экологической обстановки в стране.

В прошлом году в экологических акциях в рамках Концепции,  принял участие каждый третий казахстанец. За 9 месяцев 2025 года – 5,4 млн человек, очищено порядка 966 тысяч га, собрано более 729 тысяч тонн мусора, а также высажено около 2,4 млн деревьев.

Стоит отметить, что в этом году установлен национальный рекорд, вошедший в Книгу рекордов КИНЭС по числу граждан, одновременно вышедших на уборку территорий. В субботнике, приуроченном ко Всемирному дню чистоты, приняли участие свыше 400 тысяч человек.

Вместе с тем, в рамках инициативы организованы ряд мероприятий, направленных наповышение экологической культуры-экологические образовательные часы для школьников и студентов ВУЗов, эко-квесты и дискуссии, установка фандоматов и экобоксов для раздельного сбора отходов в школах, поощрение экологических инициатив, компаний и граждан, внедряющих практики устойчивого потребления и производства и т.д.

«Таза Қазақстан» стал символом объединения граждан вокруг идеи чистоты, заботы о природе и личной ответственности за экологическое будущее страны.

#Астана #экология #Таза Қазақстан

