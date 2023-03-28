Объявлен шорт-лист номинантов Национального конкурса телесериалов "Nauryz"

Фото пресс-службы МИОР РК

В преддверии церемонии награждения члены жюри объявили номинантов национального конкурса телесериалов «Nauryz», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство информации и общественного развития РК.

Национальная премия телесериалов «Nauryz» проводится в этом году впервые, отметили в МИОР.

На сайт Nauryz-awards.kz поступило более 250 заявок для участие в национальной премии.

Всего в конкурсе по 13 номинациям принимают участие республиканские телеканалы и творческие коллективы, создающие сериалы, вышедшие в эфир казахстанских телеканалов, на YouTube-канале с 1 января 2021 года по 31 декабря 2022 года.

Лучшие работы определило жюри, в состав которого вошли опытные режиссеры, продюсеры и представители творческой интеллигенции страны.

Так, в шорт-лист вошли 52 номинанта:

Лучший исторический сериал:

«Қаныш.Қазына». Телеканал «Qazaqstan»

«Қызыл жебе». Телеканал «Алматы»

«Мәншүк». Телеканал «Хабар»

«Міржақып. Оян,Қазақ!». Телеканал «Qazaqstan»

Лучший драматический сериал:

«Ақжауын». Телеканал «Qazaqstan»

«Бірге бол». Телеканал «31 арна»

«Рауза. Сакураның гүлдеуі». Телеканал «Хабар»

«Шанхай». Телеканал «КТК»

Лучший комедийный сериал:

«Бажа». Salem Social Media

«Келінжан». Телеканал «Хабар»

«Күйеу бала». Телеканал «Qazaqstan»

«Патруль». Телеканал «НТК»

Лучший веб-сериал:

«Аппақ келін». Salem Social Media

«Ойна». Телеканал GAKKU

«Serjan Bratan». Salem Social Media

«5:32». Salem Social Media

Лучший актер:

Аян Өтепберген. Телесериал «Ақжауын»

Әбунасыр Серіков. Телесериал «103»

Берік Айтжанов. Телесериал «Ангел-хранитель»

Дулыға Ақмолда. Сериал «Serjan Bratan»

Лучшая актриса:

Ақбота-Нұр Сейтмағамбет. Телесериал «Бақыттың кілті»

Анна Оразбаева. Телесериал «Қаныш. Қазына»

Дариға Бадықова. Телесериал «Келінжан»

Жанель Сергазина. Сериал «Няня»

Лучший актер второго плана:

Әділжан Шомбалов. Телесериал «Патруль»

Ғани Құлжанов. Телесериал «Ақжауын»

Рүстем Жаныаманов. Телесериал «Келінжан»

Нартай Сауданбекұлы. Телесериал «Ахмет. Ұлт ұстазы»

Лучшая актриса второго плана:

Әйгерім Жаңылбаева. Телесериал «Медеуде кездесейік»

Зарина Кармен. Телесериал «Міржақып. Оян,Қазақ!»

Камалия Байтелеуова. Телесериал «Ақ пен қара»

Райхан Айтқожанова. Телесериал «Қимылдаған қыр асар»

Лучший режиссер:

Ернар Нұрғалиев. «Келінжан». Телеканал «Хабар»

Ерлан Нурмухамбетов. «Қаныш.Қазына». Телеканал «Qazaqstan»

Қанағат Мұстафин. «Тағдыр тасы». «Kanaidar production» youtube канал

Мұрат Есжан. «Міржақып. Оян, қазақ!», «Ахмет.Ұлт ұстазы». Телеканал «Qazaqstan»

Лучший сценарист:

Амир Аменов. «Қаныш. Қазына». Телеканал «Qazaqstan»

Бекзат Мырзахметова. «Mystan». Salem Social Media

Гүлнұр Мамасарипова. «Келінжан». Телеканал «Хабар»

Искакова Майя. «Няня». Salem Social Media

Лучший оператор постановщик:

Асқар Серікқазин. «Әке мен әке». Телеканал «7 арна»

Бағдат Арғынов. «SHEKER», «Serjan bratan», «5:32».Salem Social Media

Ернұр Рысбаев. «Ақ пен қара». Телеканал «Хабар»

Қазбек Әміржанов. «Жусан иісі». Телеканал «Atameken Business»

Лучший монтаж:

Ақан Мұсақұлов. «Женатики». Телеканал «31 арна»

Бауыржан Нуркеев. «Қаныш. Қазына». Телеканал «Qazaqstan»

Рахимжан Яхьяров. «Ақ пен қара». Телеканал «Хабар»

Төребек Бейсебаев. «Ақжауын». Телеканал «Qazaqstan»

Лучший саундтрек:

«Келінжан». Телеканал «Хабар»

«Қаныш. Қазына». Телеканал «Qazaqstan»

«Sheker». Salem Social Media

«5:32». Salem Social Media

Победители премии станут известны 31 марта.

Церемония награждения лауреатов состоится в «Қазмедиа орталығы» в Астане.

Финалистам присваивается звание победителя с вручением свидетельства, памятной статуэтки «Nauryz» и денежной премии в размере 1 миллиона тенге.