Объявлена обладательница титула Miss Astana 2025

Культура,Столица
533
Дана Аменова
специальный корреспондент

Первой красавицей столицы на конкурсе красоты стала 17-летняя Аида Жанкылыш

Фото: Адилан Сагиев

Финал городского конкурса красоты Miss Astana 2025 прошел вчера во Дворце мира и согласия, сообщает Kazpravda.kz

В этом году звание самой красивой девушки столицы оспаривали 16 астанчанок в возрасте от 17 до 21 года. Участницы конкурса красоты представили свои «визитки», продемонстрировали проходку в стиле девушек Бонда, а также прошлись по подиуму в вечерних платьях.

Праздничный вечер прошёл с особой энергетикой. Атмосфера во Дворце Мира и Согласия напоминала целую историю о женской силе и вдохновении: выходы в национальных костюмах, дефиле в вечерних платьях, творческие номера и интервью с финалистками.
Жюри оценивало не только внешние данные, но и интеллект, уверенность, сценическое обаяние, а главное — внутреннюю силу.

«Все 16 участниц – невероятные девушки: красивые, умные, харизматичные. У многих из них чувствуется правильное воспитание и сильные семейные ценности. Уверена, сегодня мы выбрали действительно достойную представительницу столицы», – отметила блогер и член жюри Ақмарал Дюсембаева.

Финал завершился шквалом аплодисментов, радостными слезами и овациями зрителей. Для многих девушек участие стало не концом, а началом новой главы — в профессии, общественной деятельности, личном развитии.

Так, главной красавицей столицы стала 17-летняя Аида Жанкылыш. Именно ей достался заветный титул и корона.

Первой вице-мисс стала 17-летняя Амира Тулегенова. Теперь именно она будет защитить честь столицы в финале национального конкурса Miss Qazaqstan.

Второй вице-мисс объявили 19-летнюю Лауру Кабиеву. В номинации Miss People's Choice отличилась 17-летняя Сабина Суинова.

Напомним, организаторы конкурса провели масштабный кастинг, отбирая финалисток среди 500 претенденток. Полугодовой отбор был особенно разнообразным: в нем приняли участие студентки, артистки, волонтеры, IT-разработчицы, переводчицы научных материалов и даже авторы собственных книг.

#конкурс красоты #победительница #Miss Qazaqstan #Miss Astana

Популярное

Все
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зафиксирован рекордный урожай
Стартовала подписная кампания на 2026 год
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Караван из тысячи верблюдов официально вошёл в Книгу рекордов Гиннесса
На границе с Китаем образовалась автомобильная пробка
В Кызылорде сдана в эксплуатацию автодорога вдоль набережной Сырдарьи
Столицу Мальты признали самой красивой в мире
Посол ЕС отметила рост гражданской активности в Казахстане
Афганистан и Пакистан вступили в вооруженный конфликт
Казахстанцев предупредили о сроках пребывания в России
Назначены новые послы Казахстана в ряде стран
Казахстан – ключевой энергетический партнер для ЕС
Умерла Дайан Китон
Президент направил телеграмму поздравления Королю Испании
Нобелевский комитет расследует всплеск ставок на премию мира
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Завершена реконструкция Центрального стадиона
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан

Читайте также

В Астане проходит ярмарка аграриев двух областей
Состоялась международная научно-практическая конференция «Қ…
Мост культур: Взаимосвязь России и Казахстана через творчес…
Казахстан и Грузия намерены обмениваться волонтерами и кино…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]