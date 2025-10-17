Фото: Адилан Сагиев

Финал городского конкурса красоты Miss Astana 2025 прошел вчера во Дворце мира и согласия, сообщает Kazpravda.kz

В этом году звание самой красивой девушки столицы оспаривали 16 астанчанок в возрасте от 17 до 21 года. Участницы конкурса красоты представили свои «визитки», продемонстрировали проходку в стиле девушек Бонда, а также прошлись по подиуму в вечерних платьях.

Праздничный вечер прошёл с особой энергетикой. Атмосфера во Дворце Мира и Согласия напоминала целую историю о женской силе и вдохновении: выходы в национальных костюмах, дефиле в вечерних платьях, творческие номера и интервью с финалистками.

Жюри оценивало не только внешние данные, но и интеллект, уверенность, сценическое обаяние, а главное — внутреннюю силу.

«Все 16 участниц – невероятные девушки: красивые, умные, харизматичные. У многих из них чувствуется правильное воспитание и сильные семейные ценности. Уверена, сегодня мы выбрали действительно достойную представительницу столицы», – отметила блогер и член жюри Ақмарал Дюсембаева.

Финал завершился шквалом аплодисментов, радостными слезами и овациями зрителей. Для многих девушек участие стало не концом, а началом новой главы — в профессии, общественной деятельности, личном развитии.

Так, главной красавицей столицы стала 17-летняя Аида Жанкылыш. Именно ей достался заветный титул и корона.

Первой вице-мисс стала 17-летняя Амира Тулегенова. Теперь именно она будет защитить честь столицы в финале национального конкурса Miss Qazaqstan.

Второй вице-мисс объявили 19-летнюю Лауру Кабиеву. В номинации Miss People's Choice отличилась 17-летняя Сабина Суинова.

Напомним, организаторы конкурса провели масштабный кастинг, отбирая финалисток среди 500 претенденток. Полугодовой отбор был особенно разнообразным: в нем приняли участие студентки, артистки, волонтеры, IT-разработчицы, переводчицы научных материалов и даже авторы собственных книг.