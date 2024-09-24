Объявление о проведении публичных слушаний

Министерство приглашает на обсуждение проекта тарифов на вышеуказанные услуги представителей антимонопольного органа, государственных органов, общественных объединений, потребителей, средств массовой информации, независимых экспертов и Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».

Организатор публичных слушаний – Министерство, г. Астана, проспект Мангилик Ел, 8, Дом Министерств, 14-й подъезд.

Дата и время проведения слушаний: 15 октября 2024 года в 16.00.

Место проведения слушаний: г. Астана, ул. Д. Кунаева, 4, здание «Қазмедиа орталығы», 21-й этаж.

Дополнительную информацию можно получить по следующим контактным телефонам:

Министерство: +7 (7172) 74-02-64

АО «Казтелерадио»: +7 (7172) 55-84-44 (вн. 1215 или 1132)

Адрес интернет-ресурса министерства: https:⁄⁄www.gov.kz⁄memleket⁄entities⁄mam?lang=ru

Адрес интернет-ресурса АО «Казтелерадио»: https:⁄⁄kazteleradio.kz⁄

Адрес местонахождения АО «Казтелерадио»: г. Алматы, ул. Аль-Фараби, 118.