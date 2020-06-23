Объявлены лучшие казахстанские госслужащие

Глава Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова представила список лучших казахстанских госслужащих, передает Kazpravda.kz.
"Уважаемые государственные служащие! В 2013 году Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев утвердил 23 июня – Днем государственного служащего. С этого момента каждый год мы отмечаем наш профессиональный праздник, который уже стал доброй традицией. В преддверии этого дня Агентством отмечаются особо отличившиеся госслужащие. Так, за значительный вклад в развитие государственной службы, успешное выполнение заданий особой важности и сложности в текущем году 72 государственных служащих были награждены ведомственной наградой Агентства "Үздік мемлекеттік қызметші", – написала Анар Жаилганова на своей странице в Facebook.
По ее словам, для развития потенциала и конкурентоспособности работников государственного аппарата третий год подряд проводится конкурс "Лучший государственный служащий года". В текущем году в конкурсе принял участие 761 госслужащий.
По итогам конкурса победителями стали:
– Ернұр Абжахан, заместитель руководителя управления городской мобильности г. Алматы;
– Алмагуль Азаматова, главный специалист отдела занятости и социальных программ Жарминского района ВКО;
– Бауржан Ахметалин, офицер Департамента по чрезвычайным ситуациям по КЧС МВД г. Нур-Султан;
– Берик Досымбеков, главный специалист отдела физической культуры и спорта г. Караганды;
– Алмас Еркибаев, главный специалист-секретарь судебного заседания канцелярии Атбасарского районного суда Администратора судов по Акмолинской области;
– Дидар Ибраев, руководитель аппарата акима Актогайского района; – Арман Кабылов, руководитель отдела внутренней политики Кобдинского района Актюбинской области;
– Ажар Калиева, главный специалист отдела образования города Капшагай Алматинской области;
– Акжибек Капалбаева, главный специалист управления превенции Департамента Агентства по противодействии коррупции г.Шымкент;
– Ақтөре Талгатұлы, старший офицер управления превенции Департамента Агентства по противодействии коррупции по Туркестанской области.
"Сегодня на государственной службе трудятся порядка 89 тысяч человек, из них более 42 тысяч в регионах. Более половины (55,7%) из всего количества госслужащих – женщины. Из года в год увеличивается интерес молодежи к государственной службе. Сегодня в стране свыше 20 тысяч молодых госслужащих, из них более 1500 человек занимают различные руководящие должности. Президент страны Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание вопросам привлечения молодежи на государственную службу", – отметила Анар Жаилганова.
Она напомнила, что в прошлом году одним из масштабных проектов, реализованных Агентством по поручению Главы государства, стало формирование Президентского молодежного кадрового резерва. По ее словам, используемый впервые в Казахстане формат отбора привлек значительную часть молодых граждан из всех регионов страны и ее пределов. Был создан пул молодых, компетентных и энергичных управленцев.
"На сегодняшний день 142 резервиста работают на ответственных участках системы государственной службы и квазигосударственного сектора", – подчеркнула Анар Жаилганова.
Кроме того, по ее словам, неотъемлемой частью профессионализации служащих является система подготовки, переподготовки и повышения квалификации служащих. Ежегодно повышение квалификации и переподготовку проходят порядка 24 тысяч госслужащих.
"Повышен качественный состав государственных служащих, улучшились показатели соблюдения принципа меритократии и кадровой стабильности. Доля государственных служащих с зарубежным образованием по итогам прошлого года выросла на 15% (составляет 2 790 человек). Повышение привлекательности госслужбы позволило снизить уровень оттока кадров до 6% от штатной численности. В прошлом году по результатам внутренних конкурсов карьерное продвижение получили более 7 тысяч госслужащих, что составляет 55% от общего количества назначенных по итогам внутренних конкурсов. Работа государственного служащего требует от человека широкого спектра знаний, большой ответственности и выдержки. Нет более почетной профессии, чем служение народу", – продолжила Анар Жаилганова.
Она отметила, что каждый госслужащий вносит существенный вклад в реализацию государственных программ и масштабных реформ, направленных на развитие страны.
"В условиях пандемии Covid-19 на государственных служащих возложена большая ответственность по обеспечению бесперебойной работы всех сфер жизнедеятельности населения. В этот непростой период благодаря вашей ежедневной и слаженной работе обеспечивается полноценное функционирование государственного аппарата. Я верю, что ваши усилия и впредь будут направлены на развитие казахстанской государственности, обеспечение демократии, экономического развития страны и роста благосостояния народа. Спасибо вам за работу и преданность избранному делу! Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях!" – подчеркнула Анар Жаилганова.