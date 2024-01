Объявлены обладатели премии "Золотой глобус - 2024"

Фото: youtube

Лучший режиссер

Кристофер Нолан ("Оппенгеймер")

Лучший сценарий

"Анатомия падения" (Жюстин Трие, Артур Арари)

Лучший драматический фильм

"Оппенгеймер"

Лучший мюзикл или комедия

"Бедные-несчастные"

Лучший драматический сериал

"Наследники"

Лучший комедийный сериал или мюзикл

"Медведь"

Лучший минисериал или телефильм

"Грызня"

Лучший фильм на иностранном языке

"Анатомия падения"

Лучшие женская и мужская роли в драме

Лили Гладстоун ("Убийцы цветочной луны")

Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер")

Лучшие актриса и актер второго плана в драме

Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные")

Роберт Дауни - младший ("Оппенгеймер")

Лучшие женская и мужская роли в комедии или мюзикле

Пол Джаматти ("Оставленные")

Эмма Стоун ("Бедные-несчастные")

Лучшие актриса и актер в драматическом сериале

Сара Снук ("Наследники")

Киран Калкин ("Наследники")

Лучшие актриса и актер в комедийном или музыкальном сериале

Айо Эдебири ("Медведь")

Джереми Аллен Уайт ("Медведь")

Лучшие актриса и актер в мини-сериале

Стивен Ян ("Грызня")

Али Вонг ("Грызня")

Лучшие актер или актриса второго плана в мини-сериале

Мэттью Макфэдиен ("Наследники")

Элизабет Дебики ("Корона")

Лучший мультфильм

"Мальчик и птица" (Хаяо Миядзаки)

Лучшая песня

"What Was I Made For?" ("Барби")​​​​

Лучший оригинальный саундтрек

"Оппенгеймер" (Людвиг Горанссон)

Лучшее кинематографическое/прокатное достижение

"Барби"

Награда "Золотой глобус" вручается ежегодно более чем в 20 номинациях. Премия была учреждена Ассоциацией иностранных журналистов Голливуда в 40-х годах XX века. В прошлом году ассоциация была реорганизована, но премия продолжила существование в качестве бизнес-компании. Победителей по-прежнему выбирают пишущие о киноиндустрии иностранные журналисты.