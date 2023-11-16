Объявлены результаты чемпионата Казахстана по дзюдо

В соревнованиях приняли участие 17 команд и около 463 спортсменов
В Астане завершился чемпионат Казахстана по дзюдо среди мужчин и женщин. В последний день соревнований состоялись смешанные командные соревнования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Согласно правилам Международной федерации дзюдо, дзюдоисты боролись в шести весовых категориях (женщины: -57 кг, -70 кг, +70 кг, мужчины -73 кг, -90 кг и +90 кг). Всего в смешанном командном чемпионате Казахстана приняли участие 17 команд.
В итоге чемпионом стала команда Кызылординской области, победив в финале команду Карагандинской области со счетом 4:3. Мастера татами из Атырауской и Алматинской областей завевали бронзовые медали.
В индивидуальных соревнованиях чемпионата Казахстана приняли участие около 463 спортсменов из городов Астана, Алматы и Шымкент и 17 областей страны. Мастера татами Жетысуской области завоевали 3 золотые и 2 серебряные медали в личном зачете и возглавили медальную таблицу. Дзюдоисты Актюбинской области заняли второе место с 3 золотыми медалями, а команда города Мангистауской области с 2 золотыми медалями замкнула тройку лидеров.
Результаты индивидуальных соревнований чемпионата Казахстана:
Женщины:
- 48 кг
1. Диана Буркеева (Жетысуская область)
2. Жибек Жаксыбай (Атырауская область)
3. Зарина Хуснадин (Алматы)
3. Алира Шегелекова (Абайская область)
-52 кг
1. Нурсулу Ералиева (Жетысуская область)
2. Галия Тынбаева (Алматы)
3. Аружан Адаскан (Жамбылская область)
3. Балнур Абдешова (Абайская область)
-57 кг
1. Бакыт Кусакбаева (Актюбинская область)
2. Севара Нышанбаева (город Шымкент)
3. Улдана Усейн (г. Шымкент)
3. Дина Муханбет (Кызылординская область)
-63 кг
1. Эсмигуль Куюлова (Атырауская область)
2. Акерке Кулаш (Шымкент)
3. Зарина Сабитова (Абайская область)
3. Кристина Сотникова (Абайская область)
-70 кг
1. Екатерина Токарева (Алматинская область)
2. Молдир Нарынова (Жетысуская область)
3. Жансая Кабимуллина (Костанайская область)
3. Жанна Саткей (Жамбылская область)
- 78 кг
1. Аруна Жангельдина (Актюбинская область)
2. Маргарита Гриценко (Костанайская область)
3. Асель Бейсенбай (Кызылординская область)
3. Назерке Тлеуханова (Абайская область)
+78 кг
1. Камила Берликаш (Жетысуская область)
2. Маратова Назгуль (БҚО)
3. Мадина Парагульгова (Алматы)
3. Аида Тойшибекова (Карагандинская область)
Мучжины:
-60 кг
1. Нурканат Серикбаев (Жамбылская область)
2. Ержан Еренгайыпов (Астана)
3. Нурдаулет Мейрамбеков (Кызылординская область)
3. Даурен Суюкенов (Алматинская область)
- 66 кг
1. Есет Куанов (Актюбинская область)
2. Нурсултан Зайзагалиев (ЗКО)
3. Еламан Султанбай (Алматинская область)
3. Алмас Галымов (Абайская область)
-73 кг
1. Аскар Наркулов (Мангистауская область)
2. Дархан Койбагаров (Жетысуская область)
3. Барыс Куан (Абайская область)
3. Ислам Токтасын (Алматинская область)
- 81 кг
1. Мейрлан Максим (Мангистауская область)
2. Жалгас Кайролла (Абайская область)
3. Ансарбек Гайнуллин (ЗКО )
3. Мади Амангельды (Астана)
- 90 кг
1. Айдар Арапов (Туркестанская область)
2. Ермахан Ануарбеков (Абайская область)
3. Аскар Биржанов (Карагандинская область)
3. Кудирет Досымов (Шымкент)
- 100 кг
1. Ислам Бозбаев (Карагандинская область)
2. Судья Сапаргалиев (Атырауская область)
3. Ермахан Естей (Астана)
3. Бекзат Шагатаев (Атырауская область)
+100 кг
1. Еламан Ергалиев (Кызылординская область)
2. Адиль Оразбаев (Абайская область)
3. Мади Едилбаев (Алматинская область)
3. Галымжан Кырыкбай (Жамбылская область)