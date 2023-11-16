Объявлены результаты чемпионата Казахстана по дзюдо

В соревнованиях приняли участие 17 команд и около 463 спортсменов

Фото: пресс-служба НОК РК

В Астане завершился чемпионат Казахстана по дзюдо среди мужчин и женщин. В последний день соревнований состоялись смешанные командные соревнования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Согласно правилам Международной федерации дзюдо, дзюдоисты боролись в шести весовых категориях (женщины: -57 кг, -70 кг, +70 кг, мужчины -73 кг, -90 кг и +90 кг). Всего в смешанном командном чемпионате Казахстана приняли участие 17 команд.

В итоге чемпионом стала команда Кызылординской области, победив в финале команду Карагандинской области со счетом 4:3. Мастера татами из Атырауской и Алматинской областей завевали бронзовые медали.

В индивидуальных соревнованиях чемпионата Казахстана приняли участие около 463 спортсменов из городов Астана, Алматы и Шымкент и 17 областей страны. Мастера татами Жетысуской области завоевали 3 золотые и 2 серебряные медали в личном зачете и возглавили медальную таблицу. Дзюдоисты Актюбинской области заняли второе место с 3 золотыми медалями, а команда города Мангистауской области с 2 золотыми медалями замкнула тройку лидеров.

Результаты индивидуальных соревнований чемпионата Казахстана:

Женщины:

- 48 кг

1. Диана Буркеева (Жетысуская область)

2. Жибек Жаксыбай (Атырауская область)

3. Зарина Хуснадин (Алматы)

3. Алира Шегелекова (Абайская область)

-52 кг

1. Нурсулу Ералиева (Жетысуская область)

2. Галия Тынбаева (Алматы)

3. Аружан Адаскан (Жамбылская область)

3. Балнур Абдешова (Абайская область)

-57 кг

1. Бакыт Кусакбаева (Актюбинская область)

2. Севара Нышанбаева (город Шымкент)

3. Улдана Усейн (г. Шымкент)

3. Дина Муханбет (Кызылординская область)

-63 кг

1. Эсмигуль Куюлова (Атырауская область)

2. Акерке Кулаш (Шымкент)

3. Зарина Сабитова (Абайская область)

3. Кристина Сотникова (Абайская область)

-70 кг

1. Екатерина Токарева (Алматинская область)

2. Молдир Нарынова (Жетысуская область)

3. Жансая Кабимуллина (Костанайская область)

3. Жанна Саткей (Жамбылская область)

- 78 кг

1. Аруна Жангельдина (Актюбинская область)

2. Маргарита Гриценко (Костанайская область)

3. Асель Бейсенбай (Кызылординская область)

3. Назерке Тлеуханова (Абайская область)

+78 кг

1. Камила Берликаш (Жетысуская область)

2. Маратова Назгуль (БҚО)

3. Мадина Парагульгова (Алматы)

3. Аида Тойшибекова (Карагандинская область)

Мучжины:

-60 кг

1. Нурканат Серикбаев (Жамбылская область)

2. Ержан Еренгайыпов (Астана)

3. Нурдаулет Мейрамбеков (Кызылординская область)

3. Даурен Суюкенов (Алматинская область)

- 66 кг

1. Есет Куанов (Актюбинская область)

2. Нурсултан Зайзагалиев (ЗКО)

3. Еламан Султанбай (Алматинская область)

3. Алмас Галымов (Абайская область)

-73 кг

1. Аскар Наркулов (Мангистауская область)

2. Дархан Койбагаров (Жетысуская область)

3. Барыс Куан (Абайская область)

3. Ислам Токтасын (Алматинская область)

- 81 кг

1. Мейрлан Максим (Мангистауская область)

2. Жалгас Кайролла (Абайская область)

3. Ансарбек Гайнуллин (ЗКО )

3. Мади Амангельды (Астана)

- 90 кг

1. Айдар Арапов (Туркестанская область)

2. Ермахан Ануарбеков (Абайская область)

3. Аскар Биржанов (Карагандинская область)

3. Кудирет Досымов (Шымкент)

- 100 кг

1. Ислам Бозбаев (Карагандинская область)

2. Судья Сапаргалиев (Атырауская область)

3. Ермахан Естей (Астана)

3. Бекзат Шагатаев (Атырауская область)

+100 кг

1. Еламан Ергалиев (Кызылординская область)

2. Адиль Оразбаев (Абайская область)

3. Мади Едилбаев (Алматинская область)

3. Галымжан Кырыкбай (Жамбылская область)