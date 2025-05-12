Обязательную сертификацию наставников для детей-сирот ввели в Казахстане

Образование
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Дана Аменова
корреспондент

Наставничество осуществляется на безвозмездной основе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

30 апреля 2025 года Минпросвещения приняло приказ, устанавливающий обязательное обучение для граждан, желающих стать наставниками для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По завершении обучения выдается сертификат, подтверждающий квалификацию наставника, сообщает Kazpravda.kz 

По информации Минпросвещения, обучение проводят организации по наставничеству. Кандидаты подают письменное заявление и предоставляют необходимые документы. Продолжительность обучения не превышает двух недель. По окончании курса проводится тестирование, успешное прохождение которого является основанием для получения сертификата.

«Введение обязательной сертификации наставников — важный шаг в обеспечении качественной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей. Мы уверены, что подготовленные наставники смогут эффективно помочь детям в социализации и подготовке к самостоятельной жизни», — отметила председатель Комитета по охране прав детей МП РК Насымжан Оспанова.

Наставником может стать совершеннолетний гражданин Казахстана, соответствующий требованиям, предъявляемым к опекунам и попечителям.

Наставничество осуществляется на безвозмездной основе и направлено на поддержку детей, достигших 10-летнего возраста, находящихся в организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Напомним, что институт наставничества был введен в Казахстане в 2024 году с целью оказания индивидуальной поддержки детям, находящимся в организациях для сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей. Этот механизм способствует подготовке воспитанников организаций образования к самостоятельной жизни.

Также ранее сообщалось, что обучение будет проводиться организациями по наставничеству за счет их собственных средств. 

#дети-сироты #сертификация #наставники

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