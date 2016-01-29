Обзор: От шоу-бизнеса до политики всего один шаг

Общество
2171
Меруерт Нургазинова
Вот она – вершина карьеры… Золотая медаль, почетное звание, платиновый диск или главная роль в фильме. Есть слава, деньги, многочисленные поклонники, но звездам шоу-бизнеса этого кажется мало, они "ударяются" в политику". Что движет ими? Стремление изменить мир, гражданские амбиции, новое карьерное поприще, "потухшая" известность и надежда заново обрести славу…

Казахстанские спортсмены, звезды экранов и политики в одном лице

Казахстанский общественный деятель, депутат Мажилиса Парламента Казахстана IV созыва (2007-2011) Бахыт Сыздыкова – бывшая кавеэнщица. Ее нисколько не смущает причастность к молодежному движению, напротив, она этим гордится. Эпатажная Бахыт Сыздыкова всегда удивляет публику шикарными нарядами и броским мэйк-апом, но также не боится показаться без косметики.

56ab0318122001454048024.JPG
Фото с сайта: info-tses.kz

В Инстаграм она опубликовала фотографию почти что в стиле "ню" – распущенные волосы, оголенное плечо и никакой "боевой раскраски".

56ab02eece6d71454047982.jpg
Фото с сайта: news.mail.ru

Бывшую мажилисвумен исключили из партии "Нур Отан" за многомиллионные долги. Деньги она когда-то брала на организацию игр Клуба веселых и находчивых и обещала в кратчайшие сроки вернуть.

Один из молодых парламентариев – 39-летний Танирберген Бердонгар в прошлом журналист 31 канала, руководитель редакции молодежных программ, а также известный общественности как один из главных героев телесериала "Перекресток".

56ab03b5b5a381454048181.jpg
Фото с сайта: voxpopuli.kz

С 2004 года он является депутатом Мажилиса Парламента. Он просил решить вопрос с коррупцией при выдаче госномеров на авто, предложил бороться с пробками с помощью школьных автобусов, объявил войну парковщикам в Алматы.

56ab03e800f781454048232.jpg
Фото с сайта: 24.kz

Самое главное, он начал борьбу с лишним весом и сообщил об этом на всю страну. Сообщения депутата в Твиттер вызвали большой резонанс, и его похудение превратилось в акцию по борьбе с лишним весом под названием "Живот, давай, до свидания!".

Ольга Шишигина – спортсменка, мажилисвумен и просто красавица. Она – единственная легкоатлетка, которая сумела выиграть чемпионат мира и победить на Олимпиаде. За многочисленные заслуги перед Родиной награждена орденами "Барыс" I степени, "Курмет", "Дарын".

Она активно продвигает массовый спорт, выступает за то, чтобы молодежь участвовала в крупных соревнованиях.

56ab043b796ca1454048315.jpg
Фото с сайта: comode.kz

Мечтает о том, чтобы организовать бесплатные спортивные кружки и в каждом дворе оборудовать площадку.
Так, известная казахстанская спортсменка Ольга Шишигина открыла в Алматы очередную площадку для занятий уличными тренировками, или Street Workout.

Знаменитые спортсмены и деятели культуры в политике за рубежом

Пожалуй, один из немногих звезд шоу-бизнеса, который после долгой и успешной карьеры в спорте, а потом уже в кинематографе, отважился возглавить целый штат. Одиозный политик Арнольд Шварцнеггер – 38-й губернатор Калифорнии. Он был избран на эту должность в октябре 2003 года и переизбран на второй срок в 2006 году.

Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного социологической службой Field Poll, Шварценеггер на губернаторском посту, по мнению 71 % респондентов, не справлялся со своими обязанностями, и на выборах в 2010 году он уже не мог выставлять свою кандидатуру. В 2011 году ушел в отставку.

В своей деятельности он столкнулся с мощной оппозицией, пережил существенное падение рейтинга, тем не менее Арни не сдавал позиции. Он начал в штате кампанию за сокращение расходов, и в рамках этой кампании отказался от зарплаты губернатора в 175 тысяч долларов в год, поддержал подписание Киотского протокола, негативно отнесся к войне в Ираке, вступил в ряд конфликтов с президентом США Джорджем Бушем.

56ab04e5af0a91454048485.jpg
Фото с сайта: olyapka.ru

В прошлом году актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер заявил, что мог бы справляться с работой президента США лучше, чем действующий глава Белого дома. Однако он не сможет баллотироваться на следующих выборах, так как родился не на территории Америки.

56ab051d3579b1454048541.jpg
Фото с сайта: prikolnovosti.com

Легендарный американский актер и режиссер Клинт Иствуд известен своими жесткими республиканскими взглядами, давно участвует в политической жизни своей страны. В 1986 году он легко выиграл выборы и стал мэром небольшого курортного городка Кармел в Калифорнии. Причем вел предвыборную кампанию по всем правилам: ходил по домам, беседовал с жителями, просил соседей поддержать его кандидатуру. Клинт завоевал сердца женщин, которые пришли к выводу, что он не только хорош собой, но и неглуп. С победой на выборах его поздравил президент Рональд Рейган.

56ab0660f33611454048864.jpg
Фото с сайта: i-gency.ru

Кроме того, в 1988 году, когда Джордж Буш-старший баллотировался в президенты США, на роль вице-президента он рассматривал кандидатуру Клинта Иствуда, члена республиканской партии. Однако Клинт предпочел остаться в Голливуде.

Ширли Темпл – самая ослепительная и юная звезда Голливуда, звездную карьеру начала в возрасте трех лет, снявшись в фильме "Вставай и пой". Первый миллион она заработала в 10 лет. За свою карьеру она успела сняться более чем в 70 картинах, за что и была награждена детским Оскаром в 1934 году.

56ab05c84f6041454048712.jpeg
Фото с сайта: news.rambler.ru

В 1939 году после съемок очередного детского фильма "Маленькая принцесса" Ширли покинула сцену по семейным обстоятельствам. Она пробовала вернуться к карьере на сцене, но после обучения в престижной школе не была признана публикой. После этого Ширли Темпл навсегда ушла из мира кино в политику и общественную деятельность, а в 1989 году ее назначили послом США в Чехословакии. Актриса умерла на 85-м году жизни, 10 февраля 2014 года у себя дома в Вудсайде (Калифорния), окруженная друзьями и родственниками.

Будучи комментатором на радиостанции в Де-Мойне (штат Айова) Рональд Рейган смог осуществить свою давнюю мечту: он стал киноактером в Голливуде. Киностудия "Уорнер бразерс" предложила ему первый контракт, гарантировавший занятость в течение 6 месяцев и предусматривавший возможное продление до 7 лет. Рейган снимался в основном во второсортных, недорого стоящих лентах.

Актер крупного калибра из него не получился, он решил податься в политику. В 1968 году он выдвинул свою кандидатуру на пост президента США от Республиканской партии, первый опыт оказался безуспешным – он проиграл Ричарду Никсону.

56ab0604abd1e1454048772.jpg
 Фото с сайта: zbroya.info

В 1976 году он снова проигрывает выборы, но уже демократу Джимми Картеру. И только лишь через 8 лет – 4 ноября 1980 года Рейгану удалось "поселиться" в Белом доме.

Судьба Рейгана после завершения президентских полномочий сложилась трагически. В 1994 года ему поставили страшный диагноз – болезнь Альцгеймера. И тогда Рейган принял трудное, но достойное решение – простился с нацией и уединился вместе с супругой Нэнси в своей калифорнийской резиденции. Он хотел, чтобы Америка и весь мир запомнили его сильным и умным. Так Рейган прожил еще 10 лет, а в последние месяцы не узнавал даже Нэнси.

6 июня 2004 года Рональд Уилсон Рейган умер, а его тело захоронено по его воле возле здания Президентской библиотеки и музея Рональда Рейгана в городке Сими-Велли, штат Калифорния.

Британская "железная леди" Маргарет Тэтчер коротко и ясно высказалась о Рейгане: "Рейган – действительно великий американский герой".

Кахабер Каладзе – грузинский футболист, в прошлом игравший в тбилисском и киевском "Динамо", "Милане" и "Дженоа". Сейчас он с головой погрузился в политику, был вице-премьером своей страны, а потом министром энергетики. Сталкивался с трудностями, падал, потом снова вставал. В 2001 году украли его младшего брата и попросили за него выкуп – 600 тыс. долларов. Вся страна переживала и была уверена, что Левана найдут. Его нашли, правда, через 5 лет, мертвым. Кахабер долго приходил в себя после этой трагедии.

56ab06a43585b1454048932.jpg

Каха почти 15 лет отдал футболу. Был признан лучшим футболистом Грузии в 2001–2003 и 2006 годах. В 30 лет он ушел в политику. Сначала в оппозиционное движение, возглавляемое миллиардером Бидзиной Иванишвили. После парламентских выборов-2012 – Иванишвили становится премьером, а Каладзе – министром энергетики.

Самый крупный политик в мире – Николай Валуев стал депутатом Госдумы, когда его боксерская карьера уже осталась позади. Для него изготовили специальное кресло, равное по размерам двум стандартным. Рост Николая Валуева равен 213 см, а вес – около 150 кг. Валуев закончил выступать в 36 лет. На профессиональном ринге Валуев провел 50 боев, 48 из них выиграл, в том числе стал двукратным чемпионом мира в тяжелом весе, первым русским чемпионом в истории.

56ab06d5c04ae1454048981.jpg
Фото с сайта: bloknot.ru

Он воспитывает троих детей. Из-за большой политики ему редко приходится видеться с родней, и это его огорчает. Он много времени проводит в Кузбассе, постоянно и много летает по стране, а его основное место жительства с декабря 2011 года – служебная квартира в Москве.

Мария Кожевникова прославилась ролью глуповатой студентки Аллочки в молодежном сериале "Универ", стала депутатом Госдумы. В политику звезда ушла из-за своего недовольства отношением власти к молодежи и хотела бы работать в этом направлении. Поведение актрисы гневно осудила Ксения Собчак, которая сочла, что Мария попала в политику нечестным путем.

56ab0763cd24d1454049123.jpg
Фото с сайта: polit.ru

Народный артист России Иосиф Кобзон с 1989 по 1992 год был народным депутатом СССР, с 1997 года по настоящее время является депутатом Государственной Думы РФ, был заместителем председателя Комитета Государственной Думы третьего созыва по культуре и туризму. Кроме того, Кобзон – президент Фонда гуманитарных инициатив (ФГИ). Но в памяти старшего поколения он навсегда останется певцом.

56ab07092d86e1454049033.jpg
Фото с сайта: bloknot.ru

Ему не раз приходилось сталкиваться с произволом чиновников зарубежных ведомств – в 1995 году Госдепартамент США отказал певцу во въездной визе, и в 1996 году власти Израиля пытались депортировать Кобзона и его супругу из страны. В 2003-м году в Донецке народному артисту трижды установили памятник.

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева с двенадцати лет живет в Москве. У нее были лучшие российские наставники – главный тренер сборной России, заслуженный тренер страны Ирины Винер и заслуженный тренер страны Веры Шаталиной. После этого спортсменка ушла в "бессрочный отпуск", стала посещать светские мероприятия. Но в 2005 году решила вернуться в большой спорт. В 2006–2007 годах была членом Общественной палаты России. 2 декабря 2007 вступила в должность депутата Госдумы, заместителя председателя Комитета ГД по делам молодежи. Кабаева входит во фракцию "Единая Россия".

56ab079f8a19e1454049183.jpg

Популярное

Все
Для устойчивости системы нужны демократические институты
Текущее состояние энергетических объектов многих регионов республики, тепловых и других сетей коммуникаций, находящихся под управлением частного бизнеса, требует не только отпуска тарифного «джинна из бутылки», но и комплексного подхода к решению накопившихся проблем в сфере жизнеобеспечения городов
Лекарственный рынок: проблемы и перспективы
Скользкая дорога к знаниям
Бум перехода жилых домов на новые формы управления в Костанае ожидают этим летом
Битвы за плей-офф
Сенаторы зарегистрированы
Правоохранительные органы начали масштабную проверку грузового автотранспорта на предмет превышения весовых параметров
Про WRO, роботов и новых друзей
Свет наших газет
В тренде – органическое земледелие
На холодном откорме
Поступок настоящего воина
Учебный процесс возобновится
Надбавки за категорию
С неаполитанским акцентом
Анонимность не спасет
Час на дорогу
Охота на архаров
Верните райсуды!
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
С 1 января в стране начался второй этап всеобщего декларирования. Подробности в интервью заместителя руководителя управления всеобщего декларирования и администрирования доходов физических лиц КГД Министерства финансов РК Санжара Молдабекова
Водителя троллейбуса насмерть сбили в Алматы
Застолье закончилось убийством в ЗКО
Владелец столичной антикварной лавки Руслан Кабазиев изобрел "машину времени"
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
"Мучили малышей разными способами": видео из центра развития шокировало Казнет
Известному казахстанскому культурологу и общественному деятелю Мурату Ауэзову исполнилось 80 лет
Ерке Есмахан и Raim поженились по исламскому обряду
Десятки тонн овощей, выращиваемых в теплицах, замерзли в Шымкенте и Туркестанской области
Роспуск Мажилиса: президент провел консультации со спикерами палат Парламента и премьером
Строительный гигант Турции готов реализовать новые инвестпроекты в Казахстане
Мир в руках поэта
Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам с заявлением
Все зависит от открытости и конкурентности выборов
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана

Читайте также

Общество
Тридцатитысячный малыш появился на свет в Казахстане после …
Общество
Из-за отсутствия централизованного отопления участились пож…
Общество
Уверения городских властей о стопроцентной готовности к зим…
Общество
Жителям одного из районов Атырауской области для получения …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]