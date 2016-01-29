Обзор: От шоу-бизнеса до политики всего один шаг

Вот она – вершина карьеры… Золотая медаль, почетное звание, платиновый диск или главная роль в фильме. Есть слава, деньги, многочисленные поклонники, но звездам шоу-бизнеса этого кажется мало, они "ударяются" в политику". Что движет ими? Стремление изменить мир, гражданские амбиции, новое карьерное поприще, "потухшая" известность и надежда заново обрести славу…Казахстанские спортсмены, звезды экранов и политики в одном лице
Казахстанский общественный деятель, депутат Мажилиса Парламента Казахстана IV созыва (2007-2011) Бахыт Сыздыкова – бывшая кавеэнщица. Ее нисколько не смущает причастность к молодежному движению, напротив, она этим гордится. Эпатажная Бахыт Сыздыкова всегда удивляет публику шикарными нарядами и броским мэйк-апом, но также не боится показаться без косметики.
Фото с сайта: info-tses.kz
В Инстаграм она опубликовала фотографию почти что в стиле "ню" – распущенные волосы, оголенное плечо и никакой "боевой раскраски".
Фото с сайта: news.mail.ru
Бывшую мажилисвумен исключили из партии "Нур Отан" за многомиллионные долги. Деньги она когда-то брала на организацию игр Клуба веселых и находчивых и обещала в кратчайшие сроки вернуть.
Один из молодых парламентариев – 39-летний Танирберген Бердонгар в прошлом журналист 31 канала, руководитель редакции молодежных программ, а также известный общественности как один из главных героев телесериала "Перекресток".
Фото с сайта: voxpopuli.kz
С 2004 года он является депутатом Мажилиса Парламента. Он просил решить вопрос с коррупцией при выдаче госномеров на авто, предложил бороться с пробками с помощью школьных автобусов, объявил войну парковщикам в Алматы.
Фото с сайта: 24.kz
Самое главное, он начал борьбу с лишним весом и сообщил об этом на всю страну. Сообщения депутата в Твиттер вызвали большой резонанс, и его похудение превратилось в акцию по борьбе с лишним весом под названием "Живот, давай, до свидания!".
Ольга Шишигина – спортсменка, мажилисвумен и просто красавица. Она – единственная легкоатлетка, которая сумела выиграть чемпионат мира и победить на Олимпиаде. За многочисленные заслуги перед Родиной награждена орденами "Барыс" I степени, "Курмет", "Дарын".
Она активно продвигает массовый спорт, выступает за то, чтобы молодежь участвовала в крупных соревнованиях.
Фото с сайта: comode.kz
Мечтает о том, чтобы организовать бесплатные спортивные кружки и в каждом дворе оборудовать площадку.
Так, известная казахстанская спортсменка Ольга Шишигина открыла в Алматы очередную площадку для занятий уличными тренировками, или Street Workout. Знаменитые спортсмены и деятели культуры в политике за рубежом
Пожалуй, один из немногих звезд шоу-бизнеса, который после долгой и успешной карьеры в спорте, а потом уже в кинематографе, отважился возглавить целый штат. Одиозный политик Арнольд Шварцнеггер – 38-й губернатор Калифорнии. Он был избран на эту должность в октябре 2003 года и переизбран на второй срок в 2006 году.
Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного социологической службой Field Poll, Шварценеггер на губернаторском посту, по мнению 71 % респондентов, не справлялся со своими обязанностями, и на выборах в 2010 году он уже не мог выставлять свою кандидатуру. В 2011 году ушел в отставку.
В своей деятельности он столкнулся с мощной оппозицией, пережил существенное падение рейтинга, тем не менее Арни не сдавал позиции. Он начал в штате кампанию за сокращение расходов, и в рамках этой кампании отказался от зарплаты губернатора в 175 тысяч долларов в год, поддержал подписание Киотского протокола, негативно отнесся к войне в Ираке, вступил в ряд конфликтов с президентом США Джорджем Бушем.
Фото с сайта: olyapka.ru
В прошлом году актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер заявил, что мог бы справляться с работой президента США лучше, чем действующий глава Белого дома. Однако он не сможет баллотироваться на следующих выборах, так как родился не на территории Америки.
Фото с сайта: prikolnovosti.com
Легендарный американский актер и режиссер Клинт Иствуд известен своими жесткими республиканскими взглядами, давно участвует в политической жизни своей страны. В 1986 году он легко выиграл выборы и стал мэром небольшого курортного городка Кармел в Калифорнии. Причем вел предвыборную кампанию по всем правилам: ходил по домам, беседовал с жителями, просил соседей поддержать его кандидатуру. Клинт завоевал сердца женщин, которые пришли к выводу, что он не только хорош собой, но и неглуп. С победой на выборах его поздравил президент Рональд Рейган.
Фото с сайта: i-gency.ru
Кроме того, в 1988 году, когда Джордж Буш-старший баллотировался в президенты США, на роль вице-президента он рассматривал кандидатуру Клинта Иствуда, члена республиканской партии. Однако Клинт предпочел остаться в Голливуде.
Ширли Темпл – самая ослепительная и юная звезда Голливуда, звездную карьеру начала в возрасте трех лет, снявшись в фильме "Вставай и пой". Первый миллион она заработала в 10 лет. За свою карьеру она успела сняться более чем в 70 картинах, за что и была награждена детским Оскаром в 1934 году.
Фото с сайта: news.rambler.ru
В 1939 году после съемок очередного детского фильма "Маленькая принцесса" Ширли покинула сцену по семейным обстоятельствам. Она пробовала вернуться к карьере на сцене, но после обучения в престижной школе не была признана публикой. После этого Ширли Темпл навсегда ушла из мира кино в политику и общественную деятельность, а в 1989 году ее назначили послом США в Чехословакии. Актриса умерла на 85-м году жизни, 10 февраля 2014 года у себя дома в Вудсайде (Калифорния), окруженная друзьями и родственниками.
Будучи комментатором на радиостанции в Де-Мойне (штат Айова) Рональд Рейган смог осуществить свою давнюю мечту: он стал киноактером в Голливуде. Киностудия "Уорнер бразерс" предложила ему первый контракт, гарантировавший занятость в течение 6 месяцев и предусматривавший возможное продление до 7 лет. Рейган снимался в основном во второсортных, недорого стоящих лентах.
Актер крупного калибра из него не получился, он решил податься в политику. В 1968 году он выдвинул свою кандидатуру на пост президента США от Республиканской партии, первый опыт оказался безуспешным – он проиграл Ричарду Никсону.
Фото с сайта: zbroya.info
В 1976 году он снова проигрывает выборы, но уже демократу Джимми Картеру. И только лишь через 8 лет – 4 ноября 1980 года Рейгану удалось "поселиться" в Белом доме.
Судьба Рейгана после завершения президентских полномочий сложилась трагически. В 1994 года ему поставили страшный диагноз – болезнь Альцгеймера. И тогда Рейган принял трудное, но достойное решение – простился с нацией и уединился вместе с супругой Нэнси в своей калифорнийской резиденции. Он хотел, чтобы Америка и весь мир запомнили его сильным и умным. Так Рейган прожил еще 10 лет, а в последние месяцы не узнавал даже Нэнси.
6 июня 2004 года Рональд Уилсон Рейган умер, а его тело захоронено по его воле возле здания Президентской библиотеки и музея Рональда Рейгана в городке Сими-Велли, штат Калифорния.
Британская "железная леди" Маргарет Тэтчер коротко и ясно высказалась о Рейгане: "Рейган – действительно великий американский герой".
Кахабер Каладзе – грузинский футболист, в прошлом игравший в тбилисском и киевском "Динамо", "Милане" и "Дженоа". Сейчас он с головой погрузился в политику, был вице-премьером своей страны, а потом министром энергетики. Сталкивался с трудностями, падал, потом снова вставал. В 2001 году украли его младшего брата и попросили за него выкуп – 600 тыс. долларов. Вся страна переживала и была уверена, что Левана найдут. Его нашли, правда, через 5 лет, мертвым. Кахабер долго приходил в себя после этой трагедии.
Каха почти 15 лет отдал футболу. Был признан лучшим футболистом Грузии в 2001–2003 и 2006 годах. В 30 лет он ушел в политику. Сначала в оппозиционное движение, возглавляемое миллиардером Бидзиной Иванишвили. После парламентских выборов-2012 – Иванишвили становится премьером, а Каладзе – министром энергетики.
Самый крупный политик в мире – Николай Валуев стал депутатом Госдумы, когда его боксерская карьера уже осталась позади. Для него изготовили специальное кресло, равное по размерам двум стандартным. Рост Николая Валуева равен 213 см, а вес – около 150 кг. Валуев закончил выступать в 36 лет. На профессиональном ринге Валуев провел 50 боев, 48 из них выиграл, в том числе стал двукратным чемпионом мира в тяжелом весе, первым русским чемпионом в истории.
Фото с сайта: bloknot.ru
Он воспитывает троих детей. Из-за большой политики ему редко приходится видеться с родней, и это его огорчает. Он много времени проводит в Кузбассе, постоянно и много летает по стране, а его основное место жительства с декабря 2011 года – служебная квартира в Москве.
Мария Кожевникова прославилась ролью глуповатой студентки Аллочки в молодежном сериале "Универ", стала депутатом Госдумы. В политику звезда ушла из-за своего недовольства отношением власти к молодежи и хотела бы работать в этом направлении. Поведение актрисы гневно осудила Ксения Собчак, которая сочла, что Мария попала в политику нечестным путем.
Фото с сайта: polit.ru
Народный артист России Иосиф Кобзон с 1989 по 1992 год был народным депутатом СССР, с 1997 года по настоящее время является депутатом Государственной Думы РФ, был заместителем председателя Комитета Государственной Думы третьего созыва по культуре и туризму. Кроме того, Кобзон – президент Фонда гуманитарных инициатив (ФГИ). Но в памяти старшего поколения он навсегда останется певцом.
Фото с сайта: bloknot.ru
Ему не раз приходилось сталкиваться с произволом чиновников зарубежных ведомств – в 1995 году Госдепартамент США отказал певцу во въездной визе, и в 1996 году власти Израиля пытались депортировать Кобзона и его супругу из страны. В 2003-м году в Донецке народному артисту трижды установили памятник.
Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева с двенадцати лет живет в Москве. У нее были лучшие российские наставники – главный тренер сборной России, заслуженный тренер страны Ирины Винер и заслуженный тренер страны Веры Шаталиной. После этого спортсменка ушла в "бессрочный отпуск", стала посещать светские мероприятия. Но в 2005 году решила вернуться в большой спорт. В 2006–2007 годах была членом Общественной палаты России. 2 декабря 2007 вступила в должность депутата Госдумы, заместителя председателя Комитета ГД по делам молодежи. Кабаева входит во фракцию "Единая Россия".