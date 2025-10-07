Еще одно село отказалось от алкоголя в Казахстане

Дана Аменова
специальный корреспондент

На полках магазинов села полностью отсутствуют алкогольные изделия

Фото: Polisia.kz

В Казахстане проект «Село без алкоголя» приносит  результаты. Ярким примером этой инициативы стало село Бирлик, расположенное в Бескарагайском районе области Абай, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

В 2025 году по единогласному решению жителей село Бирлик было официально объявлено селом без алкоголя.

Это решение не осталось лишь на бумаге — оно было подкреплено реальными изменениями.

На полках магазинов села отсутствуют алкогольные изделия, также было установлено, что практически все 350 жителей не употребляют алкоголь.

Решение об отказе от алкоголя было принято на собрании с участием акимата села, участкового инспектора полиции, совета аксакалов, активной молодежи и местных предпринимателей.

С учетом мнения сельчан было принято важное и историческое решение в интересах всего общества.

Во время рабочей поездки в Бескарагайский район начальник департамента полиции области Абай Эльдар Данияров вручил благодарственные письма акиму села Кайратбеку Шингискенову и участковому инспектору Думану Еркинбекову.

«Профилактика правонарушений — это задача не только полиции, но и всего общества. Село Бирлик доказало, что если общество начнет изменения с себя, результат обязательно будет», - отметил Эльдар Данияров.

Своими мыслями по поводу проекта поделился участковый инспектор Думан Еркинбеков.

«Мы хотим создать для будущих поколений чистую и безопасную среду. Отказ от алкоголя — это не подвиг, а осознанный выбор. Село Бирлик сделало этот выбор и стало примером для других», — подчеркнул он.

В настоящее время в селе Бирлик систематически проводится пропаганда здорового образа жизни. В целях профилактики вредных привычек среди молодежи участковый инспектор ведет активную работу, а совет аксакалов направляет молодежь, продвигая национальные воспитательные ценности.

Местные жители полностью поддерживают данную инициативу.

«Отказавшись от алкоголя, мы защищаем не только себя, но и наше будущее поколение. Если наши дети вырастут, не зная, что такое алкоголь — это уже большое достижение», — высказались жители села.

Также ранее стало известно, что инициатива «Трезвое село» охватывает около 30 населенных пунктов Туркестанской области, способствуя созданию дружного и безопасного сообщества. За последние несколько лет там не зарегистрировано ни одного преступления.

