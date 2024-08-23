ВИК - 2024: ещё один мурал появился в Астане

На нем изображен жамбы атушы – мужчина, целящийся в мишень

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Столицу украсил еще один новый мурал, который появился на территории подмостового пространства в Триатлон парке. Он посвящен Всемирным играм кочевников, которые состоятся в городе с 8 по 14 сентября, передает официальный сайт акимата Астаны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

По информации городской администрации, высота мурала составляет 4 метра. На нем изображен жамбы атушы – мужчина, целящийся в мишень во время турнира. Эта картина – символ начала Игр, чести и славы, силы и точности кочевников.

«Жамбы ату» - национальный вид спорта, в котором стреляют из лука по мишени на определенном расстоянии на скачущей лошади.

Всемирные игры кочевников – это международные спортивные состязания, посвященные этническим видам спорта. Они включают народные игры кочевых этносов Центральной Азии, которые передают культурное наследие и дух кочевой жизни. Ожидается, что в мероприятии примут участие свыше 2 500 участников из 89 стран мира.

На Всемирных играх кочевников в Астане будет разыграно 97 комплектов медалей по 21 виду спорта.

Напомним, национальная сборная по традиционной стрельбе из лука проводит тренировки и оттачивает свое мастерство на территории столичного ипподрома «Казанат», где будут проходить основные соревнования. Ранее стало известно, что на ВИК будут использованы стрелы казахстанского производства.