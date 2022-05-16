Одноразовый мегаполис?

О проблемах, связанных с осуществлением программы «Город без окраин», узнали журналисты Алматы, побывав в микрорайоне «Алгабас» Алатауского района мегаполиса.

Поводом для поездки стали обращения жителей микрорайона на блог акима города Ерболата Досаева.

Алгабас – один из бывших пригородных поселков Алматинской области, вошедших в 2014 году в городскую черту. Какие же изменения произошли в жизни его обитателей, кроме городской прописки?

Для начала представители масс-медиа решили выяснить, в каком состоянии находятся здесь дороги. Проезжая по улице Байтумар, заметили группу людей, которые, оживленно жестикулируя, о чем-то спорили с рабочими. Как оказалось, жители нескольких домов тупиковой улицы Кожаим, пересекающейся с улицей Байтумар, возмущены тем, что двое рабочих с ломами уже два дня долбят яму под колодец для установки счетчиков воды.

Как нам объяснили, в прошлом году на улице начались работы по прокладке водопроводной сети и канализации. Конечно, граждане оказались рады тому, что наконец-то коммунальные удобства дойдут и до них, но то, как именно происходил процесс, до сих пор вызывает у жителей возмущение.

Хотя рабочие утверждают, что водопроводные трубы проложены до проектной отметки, жители заявляют: сеть так и не довели до пересечения с улицей Байтумар, потому что с наступлением холодов работы были прекращены.

– Всю осень раскапывали улицу, люди вынуждены были ходить по колено в грязи. Только после того, как владельцы домов стали размещать фото и видео в общем чате микрорайона, рабочие вернулись и засыпали канавы землей. Мы слышали, – говорят жители улицы, – как те называли этот участок проблемным, и что его будут доделывать в нынешнем году. Пусть сами убедятся: трубы не проложены!

Но больше всего граждан возмущает тот факт, что осенью подрядчики им заявили на голубом глазу: водопровод, мол, сдан, все бумаги подписаны...

На месте конфликта оказался и представитель подрядной организации УМР-6 Айдын Анжаров. По его словам, работы по прокладке водопровода и канализации начались осенью. Их не смогли завершить из-за наступления холодов. Сейчас рабочие роют колодец, чтобы установить счетчик.

Чтобы как-то снизить накал эмоций, журналисты поинтересовались у жителей: довольны ли они тем, как воплощается в жизнь программа «Город без окраин», и в курсе ли предстоящих планов, намеченных на ближайшее время?

– Конечно, мы рады переменам, которые намечаются в жизни нашего микрорайона, но пока испытываем постоянные перебои с электричеством, есть проблемы с водой. Нельзя не сказать и про плохие дороги. Напряжение в розетке выше 150 КВт не поднимается, если работает стиральная машина, невозможно включить компьютер. Мы помним 90-е годы, когда воду и электричество давали по нескольку часов в день, однако сейчас другие времена! На этом фоне особое неприятие вызывает халатное отношение подрядчиков к работе, – говорит Наталья Троегубова, которая проживает в микрорайоне с 1981 года.

По ее словам, на встрече с акимом Алатауского района Азаматом Калдыбековым жители Алгабаса обозначили три главные проблемы – плохие дороги, обеспечение водой и электричеством. В результате в одной из социальных сетей была создана группа, в которую вошли местные активис­ты, а также заместители акима. То есть местные власти в курсе поднимаемых вопросов.

Надо сказать, что претензии к качеству выполняемых работ – типичная картина для мегаполиса. Автору этих строк хорошо помнятся жалобы и негодование жителей Наурызбайского и Алатауского районов. В тематическом интернет-чате «Дежурный по городу» они настойчиво просили обратить внимание властей на эти проблемы все лето и осень прошлого года.

Возникает вопрос: как тендеры выигрывают компании, не имеющие ни опыта в реализации инфраструктурных проектов, ни специальной техники, ни соответствующих кадров? Стоит отметить, что на такие проекты выделяются серьезные средства из бюджета и, казалось бы, в мегаполисе должны работать зарекомендовавшие себя на рынке структуры, для которых репутация не менее значима, чем освоение бюджетных средств.

Увы, из года в год качество работ все ниже, и по этому поводу даже появился термин «одноразовый Алматы».

А каковы нынче полномочия акима городского района? Все ли присоединенные микрорайо­ны вошли в программу «Город без окраин»? Чтобы получить ответы на эти вопросы, журналисты встретились с акимом Алатауского района Азаматом Калдыбековым.

Отвечая, он подчеркнул, что к Алатаускому району были присоединены пять пригородных территорий: Алгабас, Рахат, Мәдениет, Теректы, Боралдай. Прежде здесь никогда не было современных электросетей, центральной канализации и водоснабжения, а также асфальтированных дорог.

В рамках исполнения программы «Город без окраин» за последние два года проведена большая работа по прокладке инженерных сетей в семи микрорайонах. Началась разработка проектно-сметной документации, заказчиками работ выступили управления – энергоэффективности и инфраструктурного развития, а также городской мобильности акимата Алматы.

Кроме того, идет комплексная работа по замене электрических сетей, уже определен подрядчик. Все старые столбы, установленные согласно прежним нормативам, будут заменены, работы планируется завершить в третьем квартале 2022 года.

В прошлом году в рамках программы «Бюджет участия» районный акимат благоустроил большой стадион на площади в семь гектаров с двумя футбольными, баскетбольным, волейбольным полями, детской игровой площадкой, которая также предусматривает пешеходные зоны для жителей с системой полива. Вес­ной там были высажены деревья.

В текущем году в микрорайоне «Алгабас» по программе «Бюджет участия» намечено реализовать еще два проекта, нацеленных на благоустройство территории.

Акимат района работает непосредственно с местными жителями, выявляет проблемные вопросы, оформляет заявки и доводит их до руководства города. Согласно регламенту, после готовности проектно-сметной документации районный акимат ходатайствует перед акимом города и маслихатом о выделении средств на строительно-монтажные работы.

– Я понимаю жителей. Они хотят здесь и сейчас решения всех накопившихся проблем. Но так не получится в связи с необходимостью соблюдения бюджетных процедур. Например, по первой очереди проведения воды и канализации был определен срок в 24 месяца, для второй и третьей очереди – такие же сроки. Алгабас – обширный микрорайон, где проживают 15 тысяч жителей. Все работы начались с южной его части и идут поэтапно. Надо учитывать, что ремонт дорог делится на четыре этапа – строительство полотна, тротуара, проведение арычной системы и освещения, – разъяснил аким района.

По его словам, в ходе встреч с жителями доводится позиция городского акимата о том, что строи­тельство дорожного полотна необходимо осуществлять только после того, как будут проложены водопровод и центральная канализация. Несколько лет назад в связи с резонансными обращениями жителей этого микрорайона прежним акимом было принято решение проложить асфальт по улицам Қара жорға, Алдияр, Серикова, Туран.

Пришлось напомнить ему о том, почему в прошлом году ремонт­ные работы в Алатауском районе вызвали большой резонанс, и в ситуацию пришлось вмешаться предыдущему акиму города Бакытжану Сагинтаеву. Будут ли учтены прежние ошибки? Может, причина в том, что крупные бюджетные деньги доверяются компаниям-однодневкам, которые не справляются с объемом работ?

Азамат Калдыбеков отметил, что тендерные процедуры и выбор подрядчика определяет управление энергоэффективнос­ти и инфраструктурного развития городского акимата. Контроль качества строительно-монтажных работ осуществляют управление архитектурно-строительного контроля и представители авторского технадзора.

У районного акимата нет законодательных прав контролировать качество проводимых работ. Разумеется, его специалисты выявляют различные дефекты, составляют альбомы проблемных участков и отправляют их в уполномоченный орган и подрядчику, который в рамках гарантийных обязательств перед городским акиматом обязан устранить и исправить их в срок.

P. S. Пока материал готовился к печати, в Алатауском районе прошла встреча населения с акимом города Ерболатом Досаевым. Жители сообщили ему о нехватке школ, детских садов, отсутствии водоснабжения и канализации, о проблемах с официальным узаконением построенного индивидуального жилья.

В свою очередь аким рассказал о предстоящем строительстве крупных социальных объектов и пообещал изучить все проблемы района.