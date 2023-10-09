Официальное заявление МИД Палестины

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Посольство Палестины в Казахстане распространило заявление министерства иностранных дел и экспатриантов Государства Палестина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на агентство Kazinform.

Фото из открытых источников

"Мы неоднократно предупреждали о последствиях блокирования политического горизонта и лишения палестинского народа возможности реализовать его законное право на самоопределение и государственность. Мы также предупреждали о последствиях ежедневных провокаций и нападений, продолжающегося терроризма поселенцев и оккупационных сил, а также рейды на мечеть Аль-Акса и христианские, исламские святыни. Безопасность, стабильность и мир в нашем регионе обеспечивает прекращение израильской оккупации земли Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме на границах 1967 года и признание права народа на независимость и суверенитет", - говорится в заявлении министерства иностранных дел и экспатриантов Государства Палестина.

Как отмечается в сообщении, "отказ Израиля от подписанных соглашений и несоблюдение резолюций международной легитимности привели к разрушению мирного процесса, отсутствию решения палестинского вопроса в течение 75 лет страданий и перемещений, продолжению политики двойных стандартов".

"Молчание международного сообщества в отношении преступных и расистских действий израильских оккупационных сил против палестинского народа и продолжение несправедливости и угнетения, которым подвергается палестинский народ, являются причиной взрывоопасной ситуации и отсутствия мира. Мирный процесс требует справедливости, свободы и независимости нашего палестинского народа, возвращения беженцев и полного выполнения резолюций, согласно международной легитимности", - подчеркивается в распространенном документе.

Напомним, ХАМАС нанес неожиданный удар по территории Израиля утром 7 октября 2023 года. Вчера посольство Казахстана обратилось к находящимся в Израиле казахстанцам. Власти Израиля одобрили решение о переводе страны в "состояние войны".

МИД Казахстана сделал заявление по ситуации в Израиле.

По оценкам посольства РК в Тель-Авиве, в Израиле возможно находятся более 400 граждан Казахстана. 

10 октября авиакомпания Air Astana планирует выполнить рейс КС-6490/6500 по маршруту Алматы – Тель-Авив – Алматы по вывозу казахстанских граждан из Израиля с технической посадкой в Актау.

Между тем Израиль приступил к полной блокаде сектора Газа, прекращаются поставки в палестинский анклав продовольствия, топлива и электроэнергии.

 

#МИД #заявление #Палестина

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