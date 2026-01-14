На данный момент зарегистрировано около 50 эпизодов мошенничества, все они связаны с действиями одного лица.

Фото: Polisia.kz

В Астане выявлен факт мошенничества, совершенного под предлогом содействия в получении льготного кредита в рамках государственной программы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

В ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемый обещал оформить льготный банковский кредит, однако под различными предлогами незаконно завладевал их деньгами. В частности, он собирал деньги с потерпевших, ссылаясь на подготовку документов, "содействие" сотрудникам банков, оформление залога и другие услуги. По результатам преступных действий причинен материальный ущерб на сумму свыше 7 млн тенге.

На данный момент зарегистрировано около 50 эпизодов мошенничества, все они связаны с действиями одного лица. В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование. Проверяется его причастность к совершению других аналогичных преступлений.

Полиция призывает граждан быть внимательными при участии в государственных и финансовых программах, а также обращаться за оформлением кредитов исключительно в официальные банки и уполномоченные организации.

