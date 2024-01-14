Ограничено движение автотранспорта в пяти областях

Транспорт
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На дорогах республиканского значения задействовано 207 единиц техники и 309 человек, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Акмолинская область – 5 участков:

1. «Астана-Петропавловск» км. 18-234, уч. г.Астана-г.Щучинск – 216 км.

2. «Екатеринбург-Алматы» км. 1292-1353, уч. ПВП Жибек жолы-гр.Карагандинской обл. – 61 км.

3. «Астана-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау» км. 35-51, уч. г.Кабанбай -Батыра-гр.Карагандинской обл. – 16 км.

4. «Астана-Ерейментау-Шидерты» км. 16-200, уч. г.Астана - гр.Павлодарской обл. – 184 км.

5.«Жезказган-Петропавловск» км. 377-440, уч. гр.Костанайской обл.-г.Державинск. – 63 км.

Область Жетысу – 1 участок:

1. «Ушарал-Достык» км 84-184, уч. ст.Коктума-ст.Достык – 100 км.

Карагандинская область – 5 участков:

1. «Екатеринбург-Алматы» км. 1505-1610, уч. с.Новостройка-с.Аксу Аюлы – 105 км.

2. «Екатеринбург-Алматы» км. 1353-1445, уч. гр.Акмолинской обл.-ПВП Темиртау – 92 км.

3. «Кызылорда-Павлодар» км. 970-1135, уч. г.Караганда-гр.Павлодарской обл. – 165 км.

4. «Екатеринбург-Алматы, Северо-Восточный обход» км. 0-16, уч. с.Пришахтинск-с.Новостройка – 16 км.

5. «Астана-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау» км. 51-101, уч. гр. Акмолинской  обл.-п.Нура. – 50 км.

Костанайская область – 1 участок:

1. «Жезказган-Петропавловск» км. 339-377, уч. г.Аркалык-гр.Акмолинской обл. – 38 км.

Павлодарская область – 3 участка:

1. «Кызылорда-Павлодар» км. 1135-1206, уч. гр.Карагандинской обл.-п.Шидерты. – 323 км.

2. «Астана-Ерейментау-Шидерты» км. 200-259 уч. гр.Акмолинской обл.-п.Шидерты. – 59 км.

3. «Ленинский-Иртышск-Русская Поляна» км. 0-263, уч. - п.Ленинский-гр.РФ..– 263 км.

«На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 207 единиц техники и 309 человек», - сообщили в НК «ҚазАвтоЖол».
 

#дороги #буран

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