Ох уж эти госзакупки

Палата предпринимателей Карагандинской области заступилась за бизнесмена, который в течение трех лет подвергается уголовному преследованию.

Бизнес в Карагандинской облас­ти продолжают «кошмарить». Эту проблему на днях подняли в палате предпринимателей Карагандинской области.

– По соглашению с Генеральной прокуратурой мы выявляем и решаем системные проблемы бизнеса. Одна из них – это порочная практика вовлечения предпринимателей в орбиту уголовного преследования, – отметил замес­титель председателя региональной палаты предпринимателей Алхайдар Аскаров. – В частности, несмотря на указание Генпрокурора, продолжается уголовное преследование бизнесмена Ермека Касенова. Он уже третий год не может восстановить свою коммерческую деятельность. Оказавшись неуслышанным судом и прокуратурой, предприниматель вынужден готовиться к повторному суду.

Раньше Ермека Касенова знали как опытного руководителя строительной компании, которая возводила бюджетные и коммерческие объекты в Караганде и Астане. Но теперь его репутация испорчена. Все из-за того, что на бизнесмена завели дело и отправили на скамью подсудимых. Его и начальника отдела строительства Караганды Жаксылыка Шалабекова обвинили в присвоении и растрате бюджетных денег – 120 млн тенге. Эти деньги были авансом подрядной организации DCT Kazakhstan, которая выиграла тендер на строительство двух панельных многоэтажек по программе «Нұрлы жер» в юго-западном районе Караганды.

– Нарушение моих прав заключается в том, что я никакого юридического отношения к фирме-подрядчику не имею, – сказал предприниматель Ермек Касенов. – Я не являюсь ни ее учредителем, ни директором, ни сотрудником. Меня «подтянули» к этому делу на основании показаний двух свидетелей – учредителя и директора ТОО «DCT Kazakhstan». А сами они ушли от ответственности, заявив, что фактически компанией управлял я, не имея на то никаких юридических прав.

Бизнесмен отмечает, что никакого ущерба государству нет. Во-первых, потому что компания DCT Kazakhstan по решению экономического суда вернула аванс в 120 млн тенге в бюджет. А во-вторых, потому что на строительство домов заказчик не выделил ни одного тенге.

– Я убежден, что уголовное дело против меня изначально было возбуждено незаконно, – заявил бизнесмен. – В его основе лежит договор госзакупок между отделом строительства города Караганды и компанией DCT Kazakhstan. То есть это гражданско-правовые отношения. А когда они есть, то запрещено возбуждать уголовные дела. Об этом прямо гласит пункт 2 части 1 статьи 179 статьи Уголовно-процессуального кодекса. К тому же существует аналогичное указание Генерального прокурора от 2 сентября 2022 года.

Ермека Касенова поддерживают руководители палаты предпринимателей Карагандинской области. Они считают аргументы бизнесмена состоятельными. Ведь уголовное дело против него было возбуждено в апреле 2019 года. А к тому времени договор о госзакупках на строительство многоэтажек по программе «Нұрлы жер» действовал. Его признали недействительным и расторгли только в 2020 году.

– Мы изучили все документы по делу Ермека Касенова. Судя по ним, ущерб государству не нанесен. Аванс в размере 120 миллионов тенге давно возвращен, – высказал свое мнение начальник отдела по защите прав предпринимателей РПП Азамат Даненбаев. – Мы считаем, что в таком случае обвинение давно должно было прекратить уголовное преследование.

Чтобы ответить на эти доводы, бизнесмена Ермека Касенова и юристов из палаты предпринимателей к себе на прием пригласил первый заместитель прокурора Карагандинской области Виталий Шабер. Позже позицию прокуратуры для нас озвучил начальник управления по поддержанию гос­обвинения в судах прокуратуры Карагандинской области Эльдар Турсынов.

– Нарушения указания Генерального прокурора в данном случае мы не установили, – прокомментировал он. – Поскольку есть материалы, которые предшествовали началу досудебного расследования. В частности, 27 октября 2020 года специализированный экономический суд признал недействительными договоры о госзакупках между отделом строительства и ТОО «DCT Kazakhstan». Позже вышло решение суда, согласно которому недействительным признано дополнительное соглашение к договору о госзакупках, по которому подрядчику был выплачен аванс в размере 120 миллионов тенге.

Прокурор Турсынов не отрицал, что деньги вернулись в доход бюджета. Но, по его словам, этого недостаточно.

– Само по себе возмещение ущерба не является основанием для прекращения уголовного дела, – отметил Эльдар Турсынов. – Поскольку предприниматель Касенов и начальник отдела строительства Шалабеков обвиняются в совершении тяжкого преступления, да еще и относящегося к категории публичных.

Добавим, что в нынешнем году в Карагандинской области прекращено 13 уголовных дел против субъектов бизнеса, которые были начаты необоснованно. Но дела предпринимателя Ермека Касенова среди них нет. Это значит, что ему и другим бизнесменам, попавшим в аналогичную ситуацию, придется отстаивать свою позицию в суде.