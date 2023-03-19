Охотник и коневод из Жетысу прибыл на избирательный участок со своими питомцами

Фото акимата области Жетысу

Куаныш Тайбосынов с детства увлечен национальными видами спорта и ремеслами, но особенный интерес он проявил к выращиванию и возрождению национальной породы собак – тазы. На избирательный участок №198 в Кербулакском районе он прибыл со своими любимцами по кличке Лашын и Сункар, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области Жетысу.

"Вместе с друзьями проголосовали. Это наш гражданский долг и наша обязанность. Взял с собой своих питомцев, потому что они всегда со мной, всегда рядом. Я занимаюсь охотой и в целом специализируюсь на выращивании собак породы тазы", - сказал Куаныш.