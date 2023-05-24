Оккультно-мистические движения, запрещенные в Казахстане как экстремистские

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Нурасыл Аманкелдинов, Центр изучения религий города Астаны

Религиозная ситуация в нашей стране стабильная, Казахстан благодаря международным инициативам пользуется за рубежом заслуженной славой. Его называют «лабораторией дружбы народов», подчеркивая, что у нас никогда не было крупных конфликтов на религиозной почве.

Однако, наряду с этим вопиющими случаями, предстают нарушение законодательства республики в сфере религии некоторыми организациями, которые хоть и не портят картину в целом, но являются такой своеобразной «ложкой дёгтя в бочке мёда». К числу таких организаций относятся «Атажолы» и «Алла-Аят», возникшие в Казахстане в 90-х годах.

Если мы говорим об оккультно-мистических или псевдоцелительских культах, то название говорит само за себя. Эти организации занимаются авторским нелегальным целительством, как правило, они утверждают, что их методики способны излечить людей абсолютно от всех болезней. В частности, от бесплодия, от ВИЧ-инфекций и от онкологических заболеваний, и настоятельно не рекомендуют, а то и вовсе запрещают своим адептам, посещение медицинских центров, больниц и пользование услугами дипломированных врачей.

В Казахстане запрещены 2 оккультно-мистические, псевдоцелительские организации: «Алла аят» и «Атажолы». Они были запрещены в 2008 и 2009 годах соответственно.

Методики лечения сводятся к следующему: организация «Алла аят» утверждает, что человек может излечиться абсолютно от всех болезней, если будет читать нумерологическую формулу жизни, пить «эткен чай» (уйгурский национальный напиток с молоком и не йодированной солью), смотреть на солнце и приобретать журнал «Звезда Селенной», изображения Фархатата и Нины ана, которые нужно прикладывать на грудь.

Адепты «Атажолы» считают, что все болезни человека от того, что в нем сидят злые духи и чем сильнее болезнь, тем глубже эти духи сидят, изгонять их нужно буквально: человека кладут на пол и давят ему посохом по больным местам. Чем сильнее человек кричит, чем ему больнее, тем лучше, они говорят: «не больно значит неправильно» и по их утверждениям, когда злые духи выйдут, человек не только избавится от болезни, но вообще никогда не будет ничем болеть, станет «емши» и обретет возможность лечить других.

Организация «Атажолы» также популярна тем, что практикует малые хаджи в обход духовного управления мусульман Казахстана. Их адепты считают себя направлением ислама в отличие от той же «Алла Аят», ну и печальный итог этих организаций – запрет по причине того, что от их деятельности были человеческие жертвы. Граждане нашей страны умирали от того, что не получили вовремя квалифицированную медицинскую помощь. От того, что им запретили пользоваться инсулином, больные сахарным диабетом умирали, а также люди погибали от различных повреждений внутренних органов, внутренних кровотечений.

Самое главное - все эти люди так и не обратились за медицинской помощью в медицинские центры. В этих организациях требуется исключительно сильная вера - если ты не веришь, то тебе соответственно и не поможет.

Кроме того, приверженцы данной организации для пропаганды своей идеологии активно пользуются благами цивилизации, используя в своей деятельности социальные сети и видеохостинг «YouTube». Так, в казахстанском сегменте Интернета систематически размещаются фотопосты и видеоролики, с целью привлечь в свои ряды новых адептов.

Тут следует отметить, что правоохранительными органами установлен основной источник финансирования «Атажолы» и «Алля-Аят - «добровольные» денежные пожертвования. Это работает по принципу финансовых пирамид: чем больше людей ты привел, тем выше твой собственный статус в системе организации.

Отчаянные люди в поисках лучшей жизни подвергаются духовному, психологическому и физическому насилию. Под воздействием «промывки мозгов» адептами, которые в свою очередь являются отличными психологами, человек готов пойти на все, в том числе и отдать жизнь, лишь бы обрести покой. Адепты всегда находят пролом во внутреннем мире человека, оказывая воздействие на сознание людей, что приводит к печальным последствиям.

Примером таких случаев может послужить самоубийство 48-летней жительницы Костанайской области – Риммы Байгабыловой. После участия в аятах (массовых сеансах оздоровления) у женщины появились психические отклонения, она стала «слышать голоса», что в итоге привело к отравлению уксусом.

В 2008 и 2009 годах два указанных деструктивных течения были признаны экстремистскими, в результате чего было вынесено решение о ликвидации организаций за угрозу здоровью граждан Казахстана и подрыв безопасности государства.

Однако, несмотря на запрет, шарлатанство, под началом «лжецелителей» продолжает работать закулисно в разных уголках страны и всего постсоветского пространства, тем самым вызывая социальную напряженность в обществе.

Именно по этой причине, нужно оставаться осторожным при разговоре с незнакомыми людьми, представляющимися волшебными целителями и быть бдительным по отношению к своим близким. Любые изменения в поведении человека, такие как отречение от связи с родными людьми, замкнутость, наполнение энергией Солнца и использование соли в чае вместо сахара может быть сигналом того, что вашему товарищу необходима помощь.

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