Около 30 пациентов ежегодно лечатся от лудомании в Казахстане

Проблему игровой зависимости и борьбы с ней рассмотрели на заседании Общественной палаты Мажилиса, передает Kazpravda.kz

Фото: Мажилис РК

На заседании Общественной палаты при Мажилисе под председательством Айдоса Сарыма депутаты совместно с экспертами обсудили законодательные поправки по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности.

«Мы понимаем, что это многоаспектный вопрос. Но нам, прежде всего, важны социальное самочувствие граждан, их здоровье, благополучие нашего общества», – отметил председатель Общественной палаты.

В этой связи группа депутатов парламента инициировала законодательные поправки по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности.

Заместитель генерального директора республиканского научно-практического центра психического здоровья Даулет Байпеисов в своём выступлении остановился на медицинских аспектах проблемы лудомании. По его словам, игромания относится к психическим поведенческим расстройствам и проявляется в патологическом влечении к азартным играм.

«Для оказания помощи указанному контингенту функционируют 20 центров психического здоровья в каждой области, 80 первичных центров на уровне городских поликлиник, 205 кабинетов в сёлах. Ежегодно в региональных центрах стационарное лечение с диагнозом проходят порядка 25-30 пациентов. Согласно официальным статданным на 28 марта 2024 года на динамическом наблюдении состоят 13 пациентов, – проинформировал Байпеисов.

Он также сообщил, что частные реабилитационные центры избегают лицензирования. Они позиционируют себя, как организации, оказывающие социально-психологические услуги, тем самым уклоняясь от медицинского и фармацевтического контроля Минздрава. Для решения проблемы эксперт предложил разработать для таких центров механизм лицензирования и постлицензионного контроля, а также рассмотреть вопрос привлечения национального превентивного механизма для мониторинга их деятельности.