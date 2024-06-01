Около 30 тыс. детей появились в нашей стране путем ЭКО
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Дина Устиненко
Мы давно перешагнули рубеж развивающейся страны и во многом обогнали соседние государства. Наша банковская система много лет держит пальму первенства в СНГ и становится примером для развития финансовых услуг в регионе. Со всего мира к нам едут лечить зубы, исправлять зрение и даже становиться родителями, потому что в Казахстане достаточно лояльное законодательство как для проведения процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), так и для суррогатного материнства.