Около 30 тыс. детей появились в нашей стране путем ЭКО

Первому ребенку из пробирки в этом году исполняется 28 лет. Несмотря на столь внушительную цифру, тема ЭКО продолжает обрас­тать легендами и мифами. Детей, зачатых в пробирке, наделяют сверхспособностями, заболеваниями и даже бесплодием. Сарафанному радио – бессмысленному и беспощадному – дают отпор врачи, ученые и даже священнослужители: дети, зачатые в пробирке, не искусственные, а самые что ни на есть настоящие и абсолютно ничем не отличаются от других.

Пять миллионов человек во всем мире появились на свет при помощи метода ЭКО, и около 30 тыс. из них рождены в Казахстане. Первый отечественный ЭКО-карапуз родился 31 июля 1996 года, а его «авторами» стали эмбриолог Салтанат Байкошкарова и гинеколог Татьяна Рубашина (Копылова).

С тех пор в лечении бесплодия был сделан колоссальный рывок, и тысячи пар получили надежду на осуществление заветной мечты – стать родителями. В советское время женщин от бесплодия лечили только до 32 лет. Сегодня в Казахстане можно получить квоту на проведение процедуры ЭКО до 42 лет абсолютно бесплатно. Можно и позже, но уже на коммерческих основаниях.

На 2024 год по Казахстану в рамках программы обязательного социального медицинского страхования на проведение ЭКО выделено 7 тыс. квот. Для Алматы финансирование в этой области составляет 3,8 млрд тенге. Эту информацию подтвердили в алматинском отделении Фонда социального медицинского страхования.

Официально в нашей стране каж­дая шестая пара бесплодна, и это учитывая лишь диагноз «первичное бесплодие». Реальные цифры еще печальнее. Ведь есть еще вторичное бесплодие, невынашивание, пары, не обратившие­ся в официальные медицинские учреждения.

Палки в колеса репродуктологам вставляют не только псевдоцелители, обещающие обзавестись малышом при помощи нетрадиционных методов, вследствие чего упускается время, но и религиозные фанаты, пугающие будущих родителей небожественным происхождением детей из пробирки. В ответ на это у ЭКО-докторов имеется благословение на проведение подобных манипуляций как от мусульманского, так и от христианского духовенства. Так что шах и мат противникам ЭКО.

С каждым годом процедуру получения квоты стараются упростить и укоротить, чтобы не терять драгоценное время, но всегда можно пойти и коммерческим путем. Стоимость ЭКО в нашей стране в 3–4 раза ниже, чем за подобную манипуляцию в европейских клиниках. Из-за огромной разницы в цене, высокого процента зачатия и вынашиваемости за заветными кричащими свертками в клиники Казахстана ежегодно приезжают сотни иностранцев.

Еще один миф о якобы бесплодии детей, рожденных методом ЭКО, развеяла девушка, сама появившаяся на свет при помощи этого метода. Она успешно стала мамой 20 октября 2019 года, самостоятельно родив здорового доношенного ребенка.

А если отбросить весь официоз, страхи и сомнения, то что может быть важнее права человека родить собственного ребенка? И так здорово, что наше государство выступает союзником молодым парам в этом важнейшем вопросе и помогает услышать долгожданное – «папа» и «мама»!