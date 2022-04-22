Около 3,5 млн тенге потерял семейчанин при попытке устроиться на работу

По информации пресс-службы департамента полиции Восточно-Казахстанской области, в надежде получить помощь при трудоустройстве 49-летний житель Семея отдал малознакомому мужчине 3 400 000 тенге. Мошенник взял деньги, но на рабочее место потерпевшего так и не пристроил, передает Kazpravda.kz.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался 57-летний директор строительной компании.

"Во время допроса злоумышленник дал признательные показания, — рассказали в пресс-службе ведомства. — По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса РК "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет".