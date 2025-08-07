Портал позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С начала 2025 года через Портал социальных услуг выполнено 359,1 тыс. заказов лиц с инвалидностью, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Были оформлены 279 тыс. заказов на технические средства реабилитации, 8,3 тыс. – на услуги жестового языка, 25,5 тыс. – на услуги индивидуального помощника, 46,3 тыс. – на санаторно-курортное лечение.

"Портал позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации. Заказ вида помощи осуществляется посредством подтверждения электронной цифровой подписью услугополучателя. Получить заказанные техсредства можно посредством доставки либо самовывозом", - говорится в сообщении.

Обеспечение лиц с инвалидностью средствами реабилитации включает в себя предоставление протезно-ортопедических, сурдотехнических, тифлотехнических и гигиенических средств, а также кресел-колясок.

На сегодняшний день на портале зарегистрированы 669 поставщиков специальных социальных услуг, 1012 поставщиков техсредств, более 31 тыс. поставщиков услуг индивидуального помощника, 761 – жестового языка и 133 – санаторно-курортного лечения.

Консультации по пользованию Порталом можно получить в контакт-центре поддержки, дозвониться в который можно через единый номер 1414.