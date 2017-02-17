Около 50 человек погибли из-за взрыва на авторынке Багдада

Как минимум 48 человек убиты при взрыве бомбы в столице Ирака, еще 50 получили ранения, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на bbc.com
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"Заминированный автомобиль взорвался в районе Байя на юге Багдада", – уточняется в информации.
Машина была припаркована на людной улице, где расположено множество гаражей и работают дилеры по продаже подержанных автомобилей.
Ответственность за взрыв взяла на себя группировка ДАИШ, передает Франс пресс.
Как отмечается, это уже третий взрыв в Багдаде за последние три дня. В среду также был взорван автомобиль рядом с авторынком, погибли 18 человек.
Боевики ДАИШ усилили атаки на территории Ирака на фоне наступления на Мосул иракской армии при поддержке коалиции во главе с США.