Около 500 ведущих экспертов объединил космический форум в Алматы

Космос
59
Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

Повестка форума была посвящена международной тематике по космосу, современным технологиям и их применению для устойчивого развития, а также вопросам глобального сотрудничества в космической отрасли

Фото автора

Международный космический форум Space Days Kazakhstan 2025 в Алматы стал значимым событием в сфере космических исследований, объединившим около пятисот ведущих экспертов в области изучения и освоения космоса, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Обращаясь к участникам форума, вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Малик Олжабеков отметил важность мероприятия, а также остановился на достижениях Казахстана в космической отрасли.

Особый настрой работе форума задало присутствие большого числа космонавтов из различных стран, многие из них по-прежнему в строю, заняты реализацией космических программ в своих странах. Среди них: летчик-космонавт, народный герой РК, герой Советского Союза, генерал-майор ВВС РК Токтар Аубакиров; летчик-космонавт, народный герой РК, генерал-майор ВВС РК Айдын Аимбетов; летчики-космонавты, герои Российской Федерации Антон Шкаплеров и Сергей Волков; космонавт-исследователь, герой Монгольской Народной Республики, герой Советского Союза Жугдэрдэмидийн Гуррагчаа; герой Румынии, герой Советского Союза космонавт Думитру Дорин Прунариу; а также кандидат в космонавты Республики Беларусь, член экипажа международного эксперимента «Sirius-23» Ольга Мастицкая.

Космонавты отведали национальный напиток кумыс, высоко оценив его вкус, поделились воспоминаниями о своем профессиональном пути, первых шагах в подготовке к полетам и значимых моментах своей карьеры.

Во время проведения мероприятий форума, Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан провело акцию - церемонию гашения почтовых марок серии «Космос», посвященную 10-летию первого полета космонавта Казахстана Айдына Айымбетова. Участникам мероприятия был представлен блок из четырех марок, отпечатанных на банкнотной фабрике Нацбанка РК.

По мнению участников мероприятия, форум продолжает оставаться ключевой площадкой для обсуждения перспектив развития международного сотрудничества в космической сфере, укрепления партнерств и обмена опытом. Итоги форума подтвердили важность продолжения глобального диалога и совместных усилий в освоении и использовании космоса на благо всего человечества.

 

 

#эксперты #космос #форум #Space Days Kazakhstan

