Около 6 тысяч ДТП зарегистрировано с начала года в Алматы

Общество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

 С начала года на территории города Алматы произошло 5 930 дорожно-транспортных происшествий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В результате чего 6 504 человека получили травмы, еще 94 погибли.

Основные причины ДТП — сознательное нарушение водителями и пешеходами правил дорожного движения.

Отмечается, что законодательством ужесточена ответственность за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Водители, лишенные прав управления автотранспортом, которые сели за руль, будучи в опьянении, привлекаются к уголовной ответственности и лишаются свободы сроком до пяти лет, с пожизненным лишением прав управления транспортными средствами.

В этом году в мегаполисе за нарушения ПДД, повлекшие смерть человека, а также за пьяную езду без прав задержаны и взяты под стражу 120 водителей.
 

#ДТП #Алматы

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