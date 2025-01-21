Около ста семей стали обладателями квартир в Косшы

фото пресс-службы акимата Акмолинской области

Очередное радостное событие произошло в городе Косшы Акмолинской области. Церемонию вручения ключей провел аким региона Марат Ахметжанов.

В интервью газете «Ana tili» Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что в прошлом году в эксплуатацию введено 18 млн кв. м жилья. Эта работа будет продолжена и дальше. В рамках развития жилищного строительства, повышения доступности жилья до 2029 года запланировано предоставление арендных квартир 10 тыс. очередников ежегодно. В числе тех, кто уже на себе испытал долгожданное счастье, – жители Косшы.

В конце 2024-го более 60 семей получили ключи от арендных квартир. 18 января счастливыми обладателями арендного жилья стали 93 семьи. По информации пресс-службы акима Акмолинской области, в списке получателей – многодетные матери, лица с инвалидностью I и II групп, дети-сироты, родители, воспитывающие особенных детей, неполные семьи. Новые квартиры приобретены в рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023–2029 годы, реализуемой по инициативе Президента страны.

– Сегодня мы вновь встречаемся по радостному поводу. Жилищная политика – один из приоритетных вопросов государства. В интервью газете «Ana tili» наш Президент сказал, что теме жилищного строительства будет и дальше уделяться внимание. Косшы – сравнительно молодой город. Мы прекрасно понимаем, что здесь еще не хватает соответствующих инфраструктурных благ и социально значимых объектов.

Работа в этом направлении ведется. В следующем месяце в городе будет открыт спортивно-культурный комплекс, рассчитанный на посетителей всех возрастов. Ведется строительство большой многофункциональной больницы на 300 койко-мест, а также поликлиники. Планируем привлекать специалистов со всей страны, способных работать с современными медицинскими технологиями. Для них будут возведены два многоэтажных дома на 100 квартир, – говорил в приветственной речи Марат Ахметжанов.

Глава области добавил, что за последние годы в жилищное строительство региона инвестировано свыше 200 млрд тенге, сдано около 2 млн кв. м жилья. Благодаря этому порядка 12 тыс. акмолинских семей решили жилищные вопросы. В этом году очередники получат примерно 2 тыс. квартир.

– Получение жилья – это всегда радостное событие. В Косшы живу с 2007 года, а в очереди на жилье по категории «Неполная семья» стояла с 2021 года. У нас сегодня большой праздник. Выражаю огромную благодарность Президенту Касым-Жомарту Токаеву, акимам Акмолинской области и нашего города, – поделилась эмоциями жительница Косшы Лазгуль Даурбаева.

Кто-то ждал этого заветного дня по десять и двадцать лет. На сцену, чтобы выразить искренние чувства признательности, выходили целыми семьями.

Отметим, что акиматом области уделяется особое внимание вопросу обеспечения жильем лиц из социально уязвимых категорий граждан. Для этого по программе обеспечения доступным жильем в области построе­но 28 многоквартирных домов, а это свыше 1,5 тыс. квартир. Из них четыре дома передали в аренду, еще столько же возвели для семей, пострадавших в чрезвычайных ситуациях, а 20 – реализовали как кредитное жилье.

«С прошлого года изменены подходы к решению жилищного вопроса, внедрены дополнительные меры обеспечения граж­дан жильем. Дополнительно из рес­публиканского бюджета выделены средства на выкуп 641 квартиры для социально уязвимых граждан. За год улучшены жилищные условия почти 2,5 тыс. семей, состоящих в очереди на получение жилья из госфонда, включая строительство 1,5 тыс. и выкуп 850 квартир в десяти районах области. 661 тыс. кв. м жилья – таков итог жилищного строительства в регионе, а значит, 6,3 тыс. акмолинцев теперь живут в новых и комфортабельных квартирах», – сообщили в пресс-службе акимата, добавив, что при поддержке общественных фондов «Қазақстан халқына» и «АСАР Ақмола» полностью исполнены обязательства перед пострадавшими от паводков жителями. Выкуплены квартиры и дома для 221 пострадавшего на 2,3 млрд тенге. Построено новое жилье для 330 семей на 5,6 млрд тенге.