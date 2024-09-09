Ольга Рыпакова вошла в Исполнительный комитет Олимпийского совета Азии

Председатель Комиссии спортсменов Национального Олимпийского комитета Казахстана вошла в состав Исполнительного комитета Олимпийского совета Азии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz
Кандидатура олимпийской чемпионки была представлена на рассмотрение Исполнительному комитету ОСА во время проведения Генеральной ассамблеи континентального органа Олимпийского движения, которая проходит в Дели (Индия).
За Ольгу Рыпакову участники Ассамблеи проголосовали единогласно. Отметим, что в Исполнительном комитете ОСА она будет представлять Центральную Азию как представитель женщин от региона.
Также в рамках события состоялись выборы президента ОСА. Главой избран Раджа Рандхир Сингх (Индия).
Для справки: Исполнительный комитет ОСА - это руководящий орган организации, состоящий из вице-президентов и представителей по регионам, а также председателей комиссий и руководителей организационных комитетов. Он отвечает за рассмотрение и принятие важных решений в деятельности ОСА.