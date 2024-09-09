Ольга Рыпакова вошла в Исполнительный комитет Олимпийского совета Азии

Председатель Комиссии спортсменов Национального Олимпийского комитета Казахстана вошла в состав Исполнительного комитета Олимпийского совета Азии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz

Фото: НОК РК

Кандидатура олимпийской чемпионки была представлена на рассмотрение Исполнительному комитету ОСА во время проведения Генеральной ассамблеи континентального органа Олимпийского движения, которая проходит в Дели (Индия).

За Ольгу Рыпакову участники Ассамблеи проголосовали единогласно. Отметим, что в Исполнительном комитете ОСА она будет представлять Центральную Азию как представитель женщин от региона.

Также в рамках события состоялись выборы президента ОСА. Главой избран Раджа Рандхир Сингх (Индия).

Для справки: Исполнительный комитет ОСА - это руководящий орган организации, состоящий из вице-президентов и представителей по регионам, а также председателей комиссий и руководителей организационных комитетов. Он отвечает за рассмотрение и принятие важных решений в деятельности ОСА.