Ольга Рыпакова вошла в Исполнительный комитет Олимпийского совета Азии

Спорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Председатель Комиссии спортсменов Национального Олимпийского комитета Казахстана вошла в состав Исполнительного комитета Олимпийского совета Азии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz 

Фото: НОК РК

Кандидатура олимпийской чемпионки была представлена на рассмотрение Исполнительному комитету ОСА во время проведения Генеральной ассамблеи континентального органа Олимпийского движения, которая проходит в Дели (Индия). 

За Ольгу Рыпакову участники Ассамблеи проголосовали единогласно. Отметим, что в Исполнительном комитете ОСА она будет представлять Центральную Азию как представитель женщин от региона.  

Также в рамках события состоялись выборы президента ОСА. Главой избран Раджа Рандхир Сингх (Индия). 

Для справки: Исполнительный комитет ОСА - это руководящий орган организации, состоящий из вице-президентов и представителей по регионам, а также председателей комиссий и руководителей организационных комитетов. Он отвечает за рассмотрение и принятие важных решений в деятельности ОСА.

 

#Спорт #Рыпакова

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