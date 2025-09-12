Многим уже известно, что серебряный призер чемпионата мира 2025 года, призер ряда международных турниров в фигурном катании Михаил Шайдоров уже получил право выступать на предстоящих зимних Олимпийских играх в Италии, где будет защищать честь нашей страны. В рамках подготовки к этим Играм и предстоя­щим в ближайшие месяцы соревнованиям в Алматы прошла открытая тренировка фигуриста, в ходе которой он и его команда продемонстрировали элементы новых программ.

Родился и живет Михаил в Алматы. В фигурное катание привел его отец, тренер по фигурному катанию Станислав Шайдоров, который дал ему базовые уроки мастерства в этом виде спорта. А последние восемь лет путь к спортивному олимпу он проходит с российским специалистом Алексеем Урмановым, широко известным в мире фигуристом-одиночником, олимпийским чемпионом 1994 года в Лиллехаммере (Норвегия). За время совместной работы Михаил добился своих самых высоких дос­тижений, и на него мы возлагаем наши надежды на олимпийскую медаль.

– Ко мне обратились с просьбой, чтобы я поработал с этим талантливым парнем. И вот мы на протяжении многих лет трудимся вместе. Тренировались в Сочи, у нас там были хорошие условия, а сейчас отрабатываем элементы программы в Алматы. На «Халык Арене» есть все условия для проведения тренировок, – отметил Алексей Урманов.

У Шайдорова здесь прошла открытая тренировка, были отработаны элементы предстоя­щих программ и состоялась встреча с поклонниками. Присутствие зрителей на трибунах вносит дополнительный эффект в процесс отработки элементов, дисциплинирует фигуриста, с одной стороны, а с другой – тренер и хореограф видят реакцию фанатов на прокат спортсмена.

В ходе встречи с журналистами Михаил, его тренер Алексей Урманов и хореограф-постановщик Иван Ригини ответили на вопросы, поделились своими впечатлениями, ожиданиями.

– Программу выступления мы начали готовить в мае в Астане, где занимались постановками, – отметил Иван Ригини. – Например, короткая программа представляет собой слияние двух эпох рок-н-ролла. В программах спорт­смена также будут отражены и элементы национального стиля. Музыкальное сопровождение короткой программы – это интерпретация песни Фила Коллинза In The Air Tonight в современной роковой обработке. Эта идея принадлежит самому Михаилу, в ней использованы мотивы группы Kaleo и композиция No Good. Для него это новый стиль. Мы много работаем над хореографией, презентацией, и результат уже виден. Михаил ответственно относится к тренировочному процессу, он работяга, и мы движемся в правильном направлении. А в произвольной программе у нас будет использоваться музыка Димаша Кудайбергена – Confessa. Мы подготовили ее специально к Олимпийским играм в Италии. Недавно вернулись со сборов в этой стране, где зарядились энтузиазмом и энергетикой. Это невероятно красивая музыка и потрясающее исполнение.

В одном из фрагментов в течение минуты звучит вокал Димаша на казахском языке. Это полностью его произведение с миксом из известного фильма «Пятый элемент». Это сочетание уникально, я уверен, что оно покорит сердца зрителей и судейской бригады на Олимпиаде в Италии.

Отвечая на вопрос об оценке перспектив Михаила на Олимпийских играх, Алексей Урманов отметил следующее:

– Все дело в том, что наша команда, и в спортивной среде это не редкость, немного суеверна. Вот поэтому я сказал бы так: шансы на победу есть. Миша – большой молодец и трудяга. Мы стараемся все элементы в программах отработать до автоматизма. Сейчас есть еще некоторые шероховатости, которые, образно говоря, наждачной бумагой подправляем.

Вопрос о перспективах, на взгляд Михаила Шайдорова, очень сложный.

– Меня как спортсмена в первую очередь интересует позиция жюри, которое профессионально оценивает мои элементы и программы. В прошлом сезоне я больше катался для зрителей, при этом оценки не всегда были благоприятные. В целом всегда стараюсь выступать максимально чисто. Когда 20-тысячный зал Ледовой арены аплодировал мне – это было невероятно

приятно. Самое ценное – это поехать на Олимпийские игры, потому что я с детства очень много видео с этих Игр пересматривал. По моему мнению, даже добиться простого участия в Олимпиаде – это уже ценно. Каждая медаль дорога по-своему, потому что за каждой из них стоит большой труд, нужно очень многое преодолеть, в том числе и себя, победить свой страх. И какая будет медаль следующей, которая будет самой ценной, покажет время, – подчеркнул фигурист.