Олимпийские стипендии

В Национальном олимпийском комитете Республики Казахстан прошло плановое заседание Комиссии по определению стипендиатов программы Олимпийской солидарности МОК «Олимпийская стипендия Париж-2024» для членов национальных сборных команд Республики Казахстан по летним олимпийским видам спорта.

Все кандидатуры были представлены в НОК РК национальными спортивными федерациями. Всего распределены 32 стипендии от Международного олимпийского комитета по 18 видам спорта, в том числе 19 мужским и 13 женским. Бокс и вольная борьба получили по 4 стипендии (2 у мужчин и 2 у женщин), тяжелая атлетика и дзюдо – 3 стипендии, греко-римская борьба, легкая атлетика, спортивная гимнастика, теннис – по 2 стипендии. По одной стипендии получили: брейкинг, велотрек, гребля на байдарках и каноэ, настольный теннис, плавание, скалолазание, стрельба из лука, стрельба стендовая, стрельба пулевая, таэквондо. Для командных видов спорта выделены 2 стипендии, распределенные поровну между водным поло (муж.) и гандболом (жен.).

Для сравнения, на подготовку к Олимпийским играм по программе «Олимпийская стипендия» в японском Токио-2020 стипендии от МОК получили 24 спортсмена по 13 видам спорта. Для подготовки же к Олимпийским играм в бразильском Рио-де-Жанейро-2016 стипендии получили 25 спортсменов по 12 видам спорта. Для подготовки к Олимпийским играм в китайском Пекине-2022 стипендии были присуждены 10 казахстанским спорт­сменам. И для подготовки к Олимпийским играм в южнокорейском Пхенчане-2018 МОК выделил стипендии 19 спортсменам Казахстана.

Таким образом, в этом году НОК РК существенно увеличил общее количество предоставленных стипендий и расширил охват по видам спорта. В целях обеспечения максимальной эффективности программы для достижения спортивных результатов и исключения любых субъективных факторов в процессе отбора Национальный олимпийский комитет ужесточил объективные критерии отбора стипендиатов. В частности, основным критерием при отборе стипендиа­тов в первую очередь рассматривались спортивные результаты и перспективность спортсменов.

Все стипендии МОК являются строго целевыми, с предоставлением отчетности на ежегодной основе. Их расходование проверяется в ходе ежегодного аудита МОК и независимого аудита НОК РК. В случае выявления каких-либо нарушений финансирование МОК приостанавливается. Всего с 2015 года Международным олимпийским комитетом выделены стипендии 110 казахстанским спортсменам. В настоящее время НОК Казахстана зарекомендовал себя как один из лидеров, активно участвующих в программах Олимпийской солидарности МОК по Азии.

Напомним, что проект «Олимпийская солидарность» – один из самых масштабных в списке МОК, который включает планирование, организацию и координацию выполнения различных программ по поддержке национальных олимпийских комитетов в развитии ими Олимпийского движения на нацио­нальном уровне. Специальный фонд проекта был ­учрежден в 1981 году. В данный фонд направляется 1⁄3 часть средств, получаемых от телекомпаний за транс­ляцию олимпийских соревнований и маркетинговые кампании.

МОК выделяет средства НОК на ряд направлений, в том числе на выплату стипендий атлетам и тренерам, проведение технических курсов, поставку спортивного инвентаря, компенсацию участия в Олимпийских играх. В рамках каждого олимпийского цикла (который длится 4 года и включает 1 выпуск летних и 1 выпуск зимних Олимпийских игр, например, 2016–2020, 2021–2024 гг.) МОК по согласованию с НОКами и международными федерациями присуждает стипендии потенциальным спортсменам зимних или летних олимпийских видов спорта для их подготовки к Олимпийским играм. Период выплаты стипендий составляет около 2 лет.