Олжас Бектенов ознакомился с реконструкцией мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи

Премьер-Министр Казахстана Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Туркестанскую область посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Он ознакомился с ходом исполнения поручения главы государства по обеспечению сохранности уникального памятника архитектуры и объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мавзолей Х.А. Яссауи входит в архитектурно-исторический комплекс Туркестана, который ежегодно посещают более 1 млн человек. Работы по сохранению надлежащего состояния мавзолея обусловлены воздействием естественных природных условий и нацелены на обеспечение сохранности уникального памятника архитектуры и объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

Реконструкция ведется с августа прошлого года. На сегодняшний день в мавзолее установлены датчики измерения воздействия внешней среды и климатических факторов.

Научно-реставрационные ремонтные работы продолжаются. Глава правительства отметил важность проводимых работ по сохранению памятника культуры.