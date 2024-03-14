Олжас Бектенов ознакомился с реконструкцией мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи

Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Премьер-Министр Казахстана Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Туркестанскую область посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Он ознакомился с ходом исполнения поручения главы государства по обеспечению сохранности уникального памятника архитектуры и объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мавзолей Х.А. Яссауи входит в архитектурно-исторический комплекс Туркестана, который ежегодно посещают более 1 млн человек. Работы по сохранению надлежащего состояния мавзолея обусловлены воздействием естественных природных условий и нацелены на обеспечение сохранности уникального памятника архитектуры и объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

Реконструкция ведется с августа прошлого года. На сегодняшний день в мавзолее установлены датчики измерения воздействия внешней среды и климатических факторов.

Научно-реставрационные ремонтные работы продолжаются. Глава правительства отметил важность проводимых работ по сохранению памятника культуры. 

– Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи – драгоценное наследие не только казахского народа, но и всего человечества. Глава государства дал поручение сохранить его исторический облик. Это наша общая задача. Состояние мавзолея нужно держать на особом контроле, — сказал Олжас Бектенов и подчеркнул, что со стороны правительства будут оказаны все меры поддержки проводимых работ.

#Правительство #Туркестан #мавзолей

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