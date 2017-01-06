​Олжас Сулейменов глазами друзей

Книгу «Олжас и я», выпущенную московским издательством «Художественная литература» к 80-летию нашего прославленного земляка, очень точно назвали антологией передовой мысли ХХ века, представленной через призму личности Олжаса Сулейменова. Презентация книги прошла в Алматы в Доме дружбы под эгидой Ассамблеи народа Казахстана.

Автор идеи книги напомнил слова Олжаса Сулейменова: «В каждом племени должен быть человек, ушибленный звездой».

– В книге собраны самые разные суждения о поэте почти ста авторов, – говорил автор идеи и составитель издания, советник Международного фонда «Культура» Ермек Алданов, спе­циально приехавший из Москвы на презентацию. – Одни высказывания – краткие, другие – пространные, обстоятельные, даже чрезмерно научные, например, российского политика и историка Юрия Афанасьева. Я включил в сборник и мнения уже ушедших друзей Олжаса – Андрея Вознесенского, Риммы Казаковой, Роберта Рождественского, а также таких знаковых личностей, как Евгений Евтушенко, Лев Аннинский, Фазиль Искандер, Виталий Коротич, Полад Бюль-бюль оглы, Рой Медведев, Валентин Распутин и многих других. Вместе они, дополняя друг друга, создают образ Поэта, в чем-то знакомый, а в чем-то и не знакомый нам.

Ермек Алданов рассказал историю, связанную с классиком советской литературы Константином Симоновым, которому Олжас Сулейменов еще в 1975 году отправил экземпляр своей вышедшей тогда книги «Аз и Я». И вскоре, перед самым началом разгромной кампании, от Симонова пришло письмо в поддержку молодого автора. К сожалению, оно не сохранилось. Как сказал сам Олжас Сулейменов: «Кочевники не придавали нужного значения собственной истории, даже таким ценным артефактам. Я и в этом отношении настоящий казах, увы. «Мы кочуем навстречу себе, узнаваясь в другом…» В друзьях, например. Это и есть наша настоя­щая история».

Надо отдать должное настойчивости Ермека Алданова. Ему удалось отыскать это письмо в архиве Симонова с помощью его сына и дочери, и оно нашло свое достойное место в сборнике. Хотелось бы процитировать несколько строк из него. «Первое впечатление от вашей книги – светлости ума, – писал Константин Симонов. – Второе – талантливости находок и догадок, и самих по себе, и того, как о них сказано в книге. Мне все было интересно в вашей книге, но все-таки самое для меня главное в ней – это подход к истории – жесткий и в то же время совестливый. В общем-то, что самое главное – справедливый, отмеченный и печатью нацио­нальной гордости, и печатью национального самосознания, и печатью того взгляда на вещи, при котором интернационализм и историческая справедливость становятся синонимами…»

В книгу «Олжас и я» включено и стихотворение Симонова, адресованное Олжасу Сулейменову, которое публикуется впервые. В нем есть такие слова:

Мы в поисках за правдою

Все где-то за Неправдою,

За Калкой, за Каялой…

А рядом пруд стоялый,

Пруд кривды современной,

Вот так, брат Сулейменов!

Спасибо, что напомнили,

Дай бог, чтоб верно поняли! –

Не потащив на плаху

От имени Аллаха!»

Председатель правления Союза писателей Казахстана Нурлан Оразалин, используя терминологию Льва Гумилева, назвал Олжаса Сулейменова пассионарной личностью, способной своей энергетикой влиять и на людей, и на исторические события в целом.

– В творчестве Олжаса пересекаются интересы поколений, фрагменты истории, судьбы народов, – сказал Нурлан Оразалин.

Действительно, с одной стороны, Олжас Сулейменов – феномен глубоко казахский. В то же время он объединяет и казахов, и русских, и представителей других национальностей, создавая общность, то единое цивилизационное поле, которое сейчас называют евразийским. «Аристократом степи» назвал Сулейменова Евгений Евтушенко, который одним из первых, еще в период оттепели, понял глубину талантливости молодого Олжаса.

«Сын расстрелянного командира, он был усыновлен книгами, – пишет Евгений Евтушенко. – Они его воспитали не меньше, чем родительница всех казахов – степь. Он не только стал духовным арис­тократом степи, показав, какой она была в лучших ее людях, даже не знавших иностранных языков, зато умевших разговаривать с ковылем или перекати-полем, со своими лошадьми, понимавшими их с полуслова. Но он показал собой, какими могут быть казахи всемирного полета, каким стал он сам, обладая мышлением не только узкопланетарным, а земшарным».

– Олжас Сулейменов – не просто поэт, это своего рода символ эпохи, потому что в своем творчестве поднимал не только очень острые проблемы страны, но и глобальные, общечеловеческие проблемы, – считает поэт Бахытжан Канапьянов. – В то же время Олжас – очень тонкий лирический поэт, с большой долей романтизма. И кто знает, может, это в чем-то помогало ему и на дипломатической службе, когда он представлял нашу страну в других странах и ЮНЕСКО. Олжас Сулейменов входит в золотой фонд нашей евразийской культуры, поэтому, я считаю, его творчество необходимо глубже изучать в отечественных и не только отечественных университетах.

Большой друг Олжаса Сулейменова, востоковед, писатель, переводчик Сафар Абдулло отметил, что такие личности, как Олжас были редкостью во все времена:

– Всевышний наделил его особым талантом и блестящим умом. Великие поэты для меня всегда были наравне с пророками. Широко известен афоризм Гейне о том, что если бы мир раскололся, то трещина прошла бы через сердце Поэта. Несомненно, это относится к настоящим поэтам, коим является Олжас.

Обратившись к книге «Олжас и я», Сафар Абдулло процитировал высказывание прозаика и драматурга Тимура Зульфакирова о том, что Олжас Сулейменов скачет на четырех золотисто-огненных аргамаках. Первый конь – это аргамак Поэзии. Второй – аргамак Науки. Третий – аргамак Политики. Четвертый конь – превыше всего и всех – это аргамак Любви. Любви к своим близким, к своим дальним, к свое­му народу, к другим народам…

– Из восьмидесяти прожитых Олжасом Сулейменовым лет более полувека отдано истовому служению поэзии, истории и культуре тюркского мира, благородному делу сближения народов, – отметил председатель Ассоциации курдов Казахстана «Барбанг», член АНК Князь Мирзоев. – Глубокий знаток двух цивилизаций – тюрской и славянской, Олжас Сулейменов всегда и везде верен своему поэтическому девизу – «Возвысить степь, не унижая горы…». Очень важно, что евразийская идея сегодня приобретает осязаемые черты в форме Евразийского союза. И Олжас Сулейменов внес огромный вклад в это общее дело, которое основывается и на едином культурном фундаменте.

Также в ходе презентации выступила доктор политических наук Наталья Калашникова. Она считает, что Олжасу Сулейменову, как никому другому, удалось не только талантливо сплавить лирику и эпос, но и соединить сегодняшний день с историей.

В завершение презентации Олжас Сулейменов поблагодарил всех выступивших, а также Ассамблею народа Казахстана за организацию мероприятия и выразил пожелание, чтобы книга «Олжас и я» попала к возможно большему числу читателей.