Они – источник вдохновения!

Общество,Спорт
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Гульайм Хайрулла

На стадионе «Динамо» в Алматы в торжественной обстановке открыли мемориальные доски видным деятелям отечественного спорта – Тимуру Досымбетову, Эдуарду Айриху и Казбеку Байбулову.

фото организаторов мероприятия

Это событие произошло в год 100-летия физкультурно-спортивного общества «Динамо», а эти люди до последних своих дней верно служили известной спортивной организации. Отдать дань памяти трем выдающимся спорт­сменам пришли их родственники и одноклубники, юные динамовцы, действующие атлеты, представители общественности.

Красной нитью в выступлениях генерального секретаря НОК РК Алимжана Атаева, первого заместителя председателя ОО ФСО «Динамо» Аскара Омаркулова, председателя Совета генералов Бексултана Сарсекова, председателя Совета ветеранов ОВД и Национальной гвардии г. Алматы Сагынжана Асылкенея, а также игрока хоккейной дружины «Динамо» тех лет Бориса Чехлыстова прошла мысль о том, что жизнь Тимура Камаловича, Эдуарда Фердинандовича и Казбека Давлетбековича – достойный пример служения делу, верности традициям и принципам спорта. Их имена вошли в историю мирового спорта и служат источником вдохновения для будущих поколений казахстанских спортсменов.

К примеру, Тимур Досымбетов прошел весь тернистый путь в спорте высших достижений. В юности он подавал надежды в плавании, затем переключился на сложнейший вид спорта – современное пятиборье и смог привлечь к себе внимание тренеров сборной СССР. Впервые он попадет в главную команду страны в 1979-м, а через три года становится чемпио­ном мира. Позже он возглавлял сборную Казахстана по современному пятиборью, работал начальником Республиканского совета ФСО «Динамо». Примечательно, что Тимур Досымбетов после обретения Казахстаном суверенитета стал первым президентом Национального олимпийского комитета (1990–1993).

В республике высоко ценили замечательные человеческие качества и организаторские способности Эдурада Айриха, который работал с командой «Динамо» по хоккею с мячом и хоккею на траве с 1964 до 1993 года, когда он ушел из жизни. За это время ему удалось создать боеспособный коллектив, который гремел не только в СССР, но и в Европе. При нем динамовцы становились чемпионами СССР в хоккее с мячом и 19 раз побеждали в хоккее на траве. Трижды (один раз в зимнем виде и два раза в летнем) получали Кубок европейских чемпионов.

Одним из первых отечественных тренеров по игровым видам спорта был Казбек Байбулов. Начинал свою спортивную карьеру в родном Петропавловске как игрок русского хоккея. Полностью его талант проявился в студенческие годы. Он был душой коллектива в «СКИФе», который позже переименовали в «Буревестник», также выступал за «Динамо», где помогал Эдураду Айриху. В 1977-м команда, руководимая этими тренерами, впервые стала чемпионом СССР. В этом же году хоккеисты из столицы Казахстана стали обладателями Кубка европейских чемпионов. Через год Казбек Давлетбекович стал работать с динамовским коллективом самостоятельно. При нем «Динамо» дважды была бронзовым призером чемпионатов СССР, трижды – серебряным, а также финалистом Кубка СССР.

#Алматы #открытие #стадион #мемориальная доска

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