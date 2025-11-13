Онлайн-продажу синтетических наркотиков пресекли в Павлодарской области

Полицейские при координации прокуратуры задержали работников интернет-магазина психотропных веществ, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

У двоих подозреваемых, задержанных в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий, во время обыска изъято порядка 190 полиэтиленовых свертков наркотических и психотропных веществ, а также 28 медицинских пипеток с различными наслоениями.

– Данные находки подтверждают участие задержанных в незаконной деятельности, связанной с распространением наркотиков. Одна из задержанных дала признательные показания, что может стать важным шагом в расследовании и дальнейшей борьбе с распространением наркотических веществ в регионе, – сообщил первый заместитель начальника Департамента полиции Павлодарской области Болат Нурсеитов.

По факту сбыта наркотических и психотропных веществ возбуждено уголовное дело. Санкцией суда подозреваемые арестованы.

Добавим, что в течение шести месяцев – с 1 июня по 31 октября – в регионе проходила республиканская межведомственная оперативно-профилактическая операция «Қарасора - 2025». За этот период было пресечено 120 наркоправонарушений, из которых 48 относятся к «особо тяжкой» и «тяжкой» категории. Из незаконного оборота изъято 361 кг наркотических веществ, в том числе 3 кг синтетического происхождения.

В ходе мониторинга установлен и заблокирован 921 интернет-ресурс, посредством которых осуществлялось распространение запрещенной информации о наркотиках. При обследовании земельных участков граждан обнаружено 745 фактов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, к административной ответственности за непринятие мер к их уничтожению привлечены 18 граждан.

