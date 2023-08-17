Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы

О важных новшествах, ждущих владельцев автомобилей в Казахстане, рассказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: facebook.com/BagdatMussin

Сегодня большим спросом у казахстанцев пользуется онлайн-услуга купли-продажи и переоформления автомобиля, что стало возможным благодаря совместной работе МЦРИАП и Министерства внутренних дел РК.

«Одним из самых больших достижений на сегодняшний день стала работа по внедрению новшества, благодаря которому казахстанцы с июля 2024 года смогут передавать госномера, а точнее государственные регистрационные номерные знаки (ГРНЗ), новому владельцу онлайн.

Раньше при покупке автомобиля – даже при оформлении сделки онлайн – новый владелец должен был обязательно прийти в спецЦОН для получения новых номерных знаков. Теперь же эта необходимость отпадает.

Кроме того, мы поработали над тем, чтобы можно было передать номерные знаки повышенного спроса близким родственникам», – поделился новостями на своей странице в Facebook министр.

Есть и другое важное новшество. Минцифры хочет исключить перерегистрацию ГРНЗ повышенного спроса при изменении места жительства владельца.

Изменения сократят количество документов, которые должен предоставить казахстанец при первичной регистрации авто, а в некоторых случаях исключена необходимость посещать спецЦОН.

Мусин рассказал, как выявляют такие потребности граждан.

«Для этого используется бизнес-подход. Разные государственные органы объединяются под крылом нашего министерства в проектные группы и рассматривают конкретную жизненную ситуацию. К примеру, в нашем случае она называлась «Владение автомобилем».

Затем эта проектная группа отслеживает и проходит путь клиента (гражданина). В каждой жизненной ситуации выявляются «болевые» точки, неудобства, изъяны, а затем предлагается, как оптимально их можно исправить.

Предложенные решения не принимаются сразу. Их тестируют на фокус-группах, проводят онлайн-опросы, и только получив обратную связь от людей, затем воплощают в жизнь.

Этот подход является пока наиболее эффективным», – констатировал глава МЦРИАП.

При обнаружении несовершенств по анонсированным услугам ведомство исправит их по тому же алгоритму.