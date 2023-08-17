Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы

Госуслуги
145
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

О важных новшествах, ждущих владельцев автомобилей в Казахстане, рассказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, сообщает Kazpravda.kz.

Фото: facebook.com/BagdatMussin

Сегодня большим спросом у казахстанцев пользуется онлайн-услуга купли-продажи и переоформления автомобиля, что стало возможным благодаря совместной работе МЦРИАП и Министерства внутренних дел РК.

«Одним из самых больших достижений на сегодняшний день стала работа по внедрению новшества, благодаря которому казахстанцы с июля 2024 года смогут передавать госномера, а точнее государственные регистрационные номерные знаки (ГРНЗ), новому владельцу онлайн.

Раньше при покупке автомобиля – даже при оформлении сделки онлайн – новый владелец должен был обязательно прийти в спецЦОН для получения новых номерных знаков. Теперь же эта необходимость отпадает.

Кроме того, мы поработали над тем, чтобы можно было передать номерные знаки повышенного спроса близким родственникам», – поделился новостями на своей странице в Facebook министр.

Есть и другое важное новшество. Минцифры хочет исключить перерегистрацию ГРНЗ повышенного спроса при изменении места жительства владельца.

Изменения сократят количество документов, которые должен предоставить казахстанец при первичной регистрации авто, а в некоторых случаях исключена необходимость посещать спецЦОН.

Мусин рассказал, как выявляют такие потребности граждан.

«Для этого используется бизнес-подход. Разные государственные органы объединяются под крылом нашего министерства в проектные группы и рассматривают конкретную жизненную ситуацию. К примеру, в нашем случае она называлась «Владение автомобилем».

Затем эта проектная группа отслеживает и проходит путь клиента (гражданина). В каждой жизненной ситуации выявляются «болевые» точки, неудобства, изъяны, а затем предлагается, как оптимально их можно исправить.

Предложенные решения не принимаются сразу. Их тестируют на фокус-группах, проводят онлайн-опросы, и только получив обратную связь от людей, затем воплощают в жизнь.

Этот подход является пока наиболее эффективным», – констатировал глава МЦРИАП.

При обнаружении несовершенств по анонсированным услугам ведомство исправит их по тому же алгоритму.

#МВД #транспорт #госуслуги #цифровизация #автомобиль #Мусин

Популярное

Все
Когда есть польза от гостей
Звезды под куполом
Нам не было равных
Инновации поддержат
Помощь не будет лишней
Незвездная жизнь Кызыл Жулдыза
На благо общества
С участием зарубежных технологов
Кадры, которые будут решать все…
Третий – не лишний
Все дороги ведут домой
«Иностранцы» на колесах
Селевой щит Казахстана
Изъятые у коррупционеров деньги пошли на строительство 62 школ в Казахстане
Пограничные дела
Аграрии готовятся к жатве
Время – песок
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Казахстанские студенты разработали гоночный автомобиль
Рост коммунальных тарифов: информацию о денежной помощи пенсионерам прокомментировало Минтруда
Высокая важность нефтепровода КТК для мирового рынка и его глобальных игроков может послужить защитой от рисков, связанных с военными действиями в Черном море
Иностранца, находившегося в бегах 15 лет, задержали в Астане
За рулем служебного авто и без прав сняли родственника полицейского начальника в Шымкенте
Первый казахстанский контейнерный терминал появится в грузинском порту Поти
Двойное убийство в Арыси: задержаны предполагаемые заказчик и исполнители
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
Актуальные вопросы обсуждены с участием премьер-министра в Жамбылской области
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
Жители Семея требуют отменить плату за вход на кладбище
Премьер обозначил главную проблему Тараза
Аграриям Жамбылской области возместят потери из-за засухи – Смаилов
Групповое избиение подростками школьника в Павлодаре: дело переквалифицировали на более тяжкую статью
26 тысяч лиц с инвалидностью проживали в Туркестанской области только на бумаге
Мобильный Интернет обещают казахстанским селам с населением менее 250 человек
С 2017 года в Кокшетау работает социальный дневной стационар «Круг друзей»
В Жетысуской области затопило несколько поселков (видео)
Район Алматы окутан черным дымом из-за пожара на складе
Казахстанцев предупредили о дожде с грозой и сильном ветре
За разбойное нападение арестованы граждане Таджикистана в Алматы
Мастер боевых миниатюр
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
Рост цен на сотовую связь прокомментировали в АЗРК

Читайте также

Услугу по смене имени и фамилии добавили на портале eGov
Новый спектр госуслуг стал доступен в мобильных приложениях…
Японский министр Таро Коно вернет зарплату за три месяца в …
Удостоверение и паспорт: бесплатные услуги появились в терм…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]