ООН лишила 15 стран права голоса из-за долгов

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сообщил членам Генеральной ассамблеи организации о лишении права голоса 15 стран. Причиной такого решения послужил неуплаченный взнос в бюджет организации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Associated Press.
В своем письме генсек ООН отмечает, что получить разрешение на голосование страны смогут только тогда, когда докажут, что "взнос не был уплачен по независящими от страны-члена обстоятельствам" либо когда погасят долг.
В настоящее время такое разрешение получили "из-за сложных экономических и политических ситуаций в странах" 5 государств из общего списка: Коморские острова, Гвинея-Бисау, Сан-Томе и Принсипи, Сомали и Йемен.
В список должников вошли такие страны, как Ливия, Бахрейн, Мали, Маршалловы острова, Вануату , Доминиканская республика, Сент-Винсент и Гренадины, Бурунди. Венесуэла задолжала $3 млн, Доминиканская республика – $2,1 млн, Сент-Винсент и Гренадин – $2155, Бурунди – $1360.
В этот список также входил Иран, но власти этой страны успели заплатить, хоть и после оглашения заявления Пан Ги Муна.
Страны смогут голосовать только при исключительных обстоятельствах.