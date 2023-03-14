Опасные игры

Малыш проглотил несколько деталей игрушки и был госпитализирован в Костанайскую детскую областную больницу. Во время обследования брюшной полости опасения родителей подтвердились: рентгенограмма четко показала, что в желудочно-кишечном тракте ребенка находится инородное тело.

– Как оказалось, это магниты, причем достаточно мощные. Это очень опасная детская игрушка, которая продается во всех детских магазинах. К счастью, ребенок проглотил несколько инородных тел одновременно, и они склеились в желудке в один конгломерат. Иначе между этими магнитами могли бы оказаться стенки кишечника, и это была бы перфорация с дальнейшим развитием перитонита. И последствия были бы куда более сложными, – пояснил заведующий отделением хирургии Костанайской областной детской больницы Анатолий Журжа.

Мелкие магниты склеились между собой и образовали большое кольцо, которое не застряло в тонком кишечнике ребенка, так что во время операции хирургам пришлось вручную перемещать инородное тело в толстый кишечник и удалять его через аппендикс. Это позволило минимизировать травмирование малыша. Мальчик выписан, а врачи настоятельно рекомендуют родителям не покупать детям подобные игрушки.