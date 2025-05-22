ОПЕК+ нажимает на газ: Кого на самом деле «пугает» картель?

Нефть и Газ
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Мировой нефтяной рынок, едва успевший перевести дух после недавних лихорадок, вновь в центре внимания. Решение ОПЕК+ нарастить добычу на внушительные 411 тысяч баррелей в сутки уже в мае-июне – это не просто техническая корректировка.

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Это нефтяной, геополитический гамбит, где за показательной поркой отдельных стран, можно разглядеть истинную демонстрацию силы в глобальной битве за энергетическое доминирование, пишет издание EZ Newswire

Новая волна или старая стратегия?

Увеличение добычи в нынешних условиях – это больше, чем следование плану. Это почти вызов. ОПЕК+ недвусмысленно дает понять, что готов использовать весь свой арсенал для удержания контроля над рынком. Пока мир радуется потенциальному снижению цен, картель решает свои, куда более амбициозные задачи: вернуть утраченные доли, не обрушив при этом котировки, и закрепить свое влияние на фоне растущего аппетита к энергоносителям. Простая арифметика уступает место сложной геополитической алгебре.

Игнорировать внешнее давление было бы наивно. Белый дом, озабоченный ценами на бензин для своих избирателей, не скрывает желания видеть на рынке больше нефти. И это лишь верхушка айсберга. За пределами ОПЕК+ стремительно наращивают мускулы независимые производители – от сланцевых гигантов США до новых звезд вроде Гайаны и набравших обороты стран Латинской Америки. Каждый их баррель – это вызов рыночной власти картеля. В такой ситуации ответ ОПЕК+ – это не просто реакция, это превентивный удар.

Квоты как дымовая завеса?

Разговоры о внутренней дисциплине и «наказании» таких стран, как Ирак или Казахстан за превышение квот, безусловно, имеют место. Но давайте будем реалистами: вклад этих стран в общую копилку ОПЕК+ – это капля в море. Его предполагаемое «перепроизводство» способно поколебать мировой рынок не больше, чем океан - волнение от брошенного камня. Гораздо вероятнее, что эпизодические «нарушения» используются как удобный повод для маневров, истинная цель которых – сохранение гибкости и адаптация к меняющимся правилам игры. Это не столько вопрос дисциплины, сколько вопрос стратегической целесообразности.

Нынешнее увеличение добычи – это тест на прочность для самого альянса. Крупнейшие игроки – Саудовская Аравия, Россия, ОАЭ – вынуждены балансировать на грани: удержать цены для наполнения казны и одновременно не отдать рынок конкурентам. Решение увеличить производство – это демонстрация единства и способности действовать сообща, даже если это означает временное отступление от жестких квот. Акцент смещается с мелких погрешностей на способность картеля диктовать свою волю в глобальном масштабе.

Ход конем

ОПЕК+ снова за столом большой игры, и его ставки высоки. Увеличение добычи – это не столько окрик в адрес отдельных «провинившихся», сколько тщательно просчитанный ход в многомерной шахматной партии за контроль над мировыми энергопотоками. В этой игре мелкие фигуры, даже если они иногда оказываются в центре внимания, служат лишь частью общего замысла. Истинный успех ОПЕК+ будет зависеть не от показательного соблюдения квот всеми до последнего барреля, а от способности альянса предвидеть ходы противников и действовать на опережение. Гибкость, а не догматизм, – вот ключ к выживанию и доминированию в новой энергетической эре.

 

#рынок #добыча #нефть #ОПЕК+

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