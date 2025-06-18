Операции с криптовалютами стали новым каналом теневого оттока капитала – Ходжаназаров

Экономика
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Депутат Мажилиса, глава фракции Respublica Айдарбек Ходжаназаров в ходе обсуждения отчетов Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении бюджета 2024 года констатировал ряд системных сбоев в финансовой сфере, передает корреспондент Kazpravda.kz 

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Так, депутат Ходжаназаров отметил, что операции с криптовалютами стали новым каналом теневого оттока капитала: более 86% этого оборота в 2023 году прошло через нелицензированные платформы, не подотчетные МФЦА, не облагаемые налогами, не подлежащие контролю.

Одновременно с этим, подчеркнул депутат, банки, не проводя элементарной верификации происхождения и назначения средств, фактически стали соучастниками незаконного оборота. 

«Наша партия направляла депутатский запрос по пресечению незаконных операций криптобирж и прекращению деятельности таких нелицензированных платформ. И уже на следующий день зампред Нацбанка спокойно заявляет: из страны через криптовалюту выведено 15 млрд долларов США — это более 7,5 трлн тенге.  Пока весь цивилизованный мир уже давно признал криптовалютные транзакции как прямую угрозу финансовой стабильности и построил эффективные механизмы их контроля, наши регуляторы словно только сейчас проснулись. Это не просто запоздалая реакция — это вопиющая халатность, граничащая с попустительством, которая подрывает саму основу экономической безопасности государства», - считает мажилисмен.

#депутат #мнение #криптовалюта

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