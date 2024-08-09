Определен функционал комитета по регулированию игорного бизнеса

Проект учредительного документа нового органа при Министерстве туризма и спорта размещен на портале «Открытые НПА» для обсуждения до 23 августа

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Комитет при Минтуризма будет осуществлять руководство в сферах игорного бизнеса, лотереи и лотерейной деятельности, передает корреспондент Kazpravda.kz

Полное наименование комитета – государственное учреждение «Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи Министерства туризма и спорта РК».

Комитет создан для формирования и реализация госполитики в сферах игорного бизнеса, лотереи и лотерейной деятельности, осуществления руководства, межотраслевой координации и госрегулирования.

В функционал комитета входит разработка нормативных правовых атков; разработка формы представления отчетности организатора игорного бизнеса; разработка порядка определения оператора лотереи; разработка правил проведения, лотерей, госконтроль за соблюдением законодательства об игорном бизнесе, в форме внеплановой проверки, профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля, а также профилактического контроля без посещения субъекта, сбор информации и анализ содержания интернет-ресурсов на предмет наличия признаков интернет-казино в порядке и т. д.

Местонахождение юридического лица, согласно положению: 010000, город Астана, Есильский район, проспект Мәңгілік Ел, дом 8, здание «Дом министерств», подъезд № 15.

Напомним, ранее сфера игорного бизнеса и лотереи находилась в ведении Минкультуры и спорта РК. После реорганизации госорганов она перешла под контроль Министерства туризма и спорта.