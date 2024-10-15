Под председательством Государственного советника Ерлана Карина состоялось итоговое заседание Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в облас­ти литературы и искусства имени Абая 2024 года.

фото Игоря Бургандинова

Членами комиссии из числа представителей творческой интеллигенции Казахстана была рассмотрена 21 работа в области литературы, кино, музыки, театра, архитектуры и изобразительного искусства, прошедшая во второй этап конкурса Госпремии имени Абая.

В ходе заседания был заслушан доклад минист­ра культуры и информации Аиды Балаевой об итогах общественного обсуждения произведений, прошедших во второй тур конкурса.

Затем по результатам тайного голосования комиссией были определены соискатели на присуж­дение Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства имени Абая 2024 года. Эти кандидатуры будут рекомендованы Главе государства.

Награждение лауреатов Государственной премии будет приурочено к празднованию Дня Рес­публики.