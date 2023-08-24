Опубликован список пассажиров разбившегося в России самолета Еmbraer

Росавиация опубликовала имена всех пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту разбившегося в Тверской области самолета Embraer, среди них - Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС .

Фото: СК РФ / vecherka-spb.ru

Алексей Левшин — командир воздушного судна;

Рустам Каримов — второй пилот;

Кристина Распопова — бортпроводник.

Сергей Пропустин - человек с таким именем значится в базе украинского сайта «Миротворец» (заблокирован на территории России) как «боец ЧВК «Вагнер»;

Евгений Макарян — человек с похожей фамилией значится в базе украинского сайта «Миротворец» как «боевик ЧВК «Вагнер»;

Александр Тотмин — с таким же именем значится в базе «Миротворец» как «наемник ЧВК»;

Валерий Чекалов — предположительно логист ЧВК «Вагнер» с позывным «Ровер»;

Дмитрий Уткин — основатель ЧВК «Вагнер»;

Николай Матусеев;

Евгений Пригожин — бизнесмен, глава ЧВК «Вагнер».

«Выполнение полета самолета Embraer-135 (EBM-135BJ) осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке», - отметили в Росавиации.

Напомним, 23 августа частный бизнес-джет Embraer Legacy, следовавший из Москвы в Петербург, разбился возле поселка Куженкино в Тверской области. По факту авиакатастрофы Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатация воздушного транспорта».