Опыт австралийской ветеринарии изучили казахстанские специалисты

Международное сотрудничество, Сельское хозяйство, Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Как выяснилось, в Австралии государство практически не оказывает мер поддержки сельскому хозяйству

Фото: пресс-служба правительства РК

Эффективность электронной системы прослеживаемости сельскохозяйственных животных в Австралии, обеспечивающей достоверность и полную биобезопасность, стала предметом пристального изучения казахстанской делегации из числа представителей агробизнеса, МСХ и акимов регионов. Возглавил ее вице-премьер Серик Жумангарин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Как отмечается, в Австралии практически нет опасных для человека болезней скота подлежащих регистрации в Международном эпизоотическом бюро (ящур, бруцеллез, сибирская язва и т.д). Лишь в отдельных регионах периодически присутствует вирус, схожий с бешенством у лошадей. Но благодаря вакцинации эта болезнь полностью управляема.

Такого уровня биобезопасности удалось достичь во многом благодаря электронной системе идентификации. Все фермерские хозяйства, откормплощадки и бойни имеют свои идентификационные номера, к которым привязываются номера животных и регистрируются все их передвижения. Электронным биркованием на сегодня охвачено все стадо КРС Австралии, МРС - пока визуальным, но в электронную систему поголовье планируют ввести уже к 2025 году. Как рассказали австралийские специалисты, для ветеринарии очень важна такая прозрачность, так как в случае заболевания животного его можно легко изолировать.

«В Австралии четко разделены частная и государственная ветеринарии. Частный специалист ответственен за осмотр и лечение скота, работает по вызовам фермеров. Государственная ветеринарная служба отвечает за контроль безопасности, следит за запросами и вызовами на международных рынках. Также ветеринары участвуют в расследовании заболеваний, если произойдет крупная вспышка. Нам повезло с тем, что в Австралии нет инфекций, подлежащих регистрации в МЭБ. Думаю, что причина в том, что это континент и исторически нам было легко контролировать болезни животных. Для этого есть все методы», — сообщил казахстанской делегации профессор университета Аделаиды Шон Миллер.

Изучила делегация и другие вопросы развития отрасли. Как выяснилось, в Австралии государство практически не оказывает мер поддержки сельскому хозяйству. Есть субсидирование топлива, но это редкое исключение. Роль госорганов – продвигать интересы производителей на международных рынках, обучать и информировать фермеров, а также обеспечивать ветеринарную безопасность в страновом масштабе.

Ценообразование на продукцию животноводства здесь полностью рыночное, цены подвержены волатильности, так как зависят и от погодных условий. В целом на отрасль влияет общая тенденция засушливости климата: наблюдается тенденция к укрупнению фермерских хозяйств.

«За время пребывания в Австралии мы изучили методы эффективного развития животноводства. Конкуренция на мировом экспортном рынке высока и для того, чтобы Казахстан занял свою нишу, нам необходимо производить мясо с низкой себестоимостью. Видим, что в этой стране налажена полная прослеживаемость истории сельскохозяйственных животных: с момента приплода и идентификации вплоть до продажи или убоя. У нас в республике действуют правила карантинирования скота при его перемещении, приобретении, вывозе, ввозе и т.д. Здесь же такой практики нет», — отметил вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин.

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