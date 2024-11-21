Опыт Токаева положительно сказывается на выстраивании взаимоотношений РК с партнёрами из ЕС – политолог Шафиев

Государственный визит президента Казахстана в Венгрию имеет важное значение с точки зрения вывода двустороннего сотрудничества на качественно новый уровень. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров в Будапеште. Было отмечено динамичное развитие экономических отношений между двумя странами.

По мнению эксперта Геополитического центра Азербайджана Надира Шафиева, этот визит очень значимый для обеих сторон, ведь Казахстан сегодня является самой экономически высокоразвитой республикой в Центральной Азии.

Госвизит является визитом самого высокого уровня в развитии межгосударственных отношений, и в этом плане визит президента Казахстана Венгрию очень значим. Естественно, что встреча главы государства организовывается на самом высоком уровне. Я не буду вдаваться в подробности, там почётный караул и всё остальное. Наряду с этим Казахстан и Венгрия сотрудничают во многих областях и по многим аспектам, а также входят в различные межгосударственные организации, в частности в Организацию тюркских государств, где РК является членом-государством, а Венгрия очень тесно сотрудничает и участвует во всех мероприятиях. И в этом плане отношения Венгрии и Казахстана не просто официальные, а естественным образом дружественные и, конечно же, это всё сказывается и на уровне приёма, и на взаимоотношениях лидеров, и на всём остальном.

Надир Шафиев отметил, что Казахстан сегодня является лидером центральноазиатского региона. Назвав РК самой экономически высокоразвитой республикой в Центральной Азии.

С точки зрения логистики Казахстан находится на самой выгодной позиции в регионе. То, что делается Президентом Венгрии заявление в отношении уровня развития РК, то, что выстраиваются отношения с Казахстаном на самом высоком уровне, всё это, у нас есть такое выражение на азербайджанском «не ради красивых глаз». То есть межгосударственные отношения строятся, скажем, не просто на симпатиях, но и на взаимной выгоде, даже между близкими, братскими странами. И в этом плане сотрудничать с Казахстаном в экономической сфере, с финансовой точки зрения очень выгодно, а также сотрудничать с РК выгодно в политической сфере, с точки зрения того веса, которым обладает Республика Казахстан не только в регионе, но и вне региона, в том числе, в ЕС.

Рассуждая о взаимоотношениях Казахстана с Европейским союзом, политолог приводит в пример активизацию контактов между РК и странами ЕС.

О том, какие отношения между Казахстаном и Европейским союзом существуют на сегодняшний день, может свидетельствовать тот факт, что буквально за прошедшие несколько месяцев, менее года, в Казахстан совершили визиты несколько высокопоставленных лиц, лидеров различных ведущих государств ЕС, которые ищут экономических связей с Казахстаном, которые ищут налаживания и развития политических взаимоотношений с РК. А такие вещи спроста не делаются, особенно со стороны европейцев. Европейцы, как мы знаем, достаточно рациональны в этом плане, и только в том случае сами ищут контактов, когда это им очень и очень выгодно. А выгодно сотрудничать, я повторюсь, с экономически выгодным партнёром, выгодно искать взаимоотношений с политически подкованным и политически сильным государством, именно таким сейчас является Казахстан.

Особо акцентировал внимание эксперт Геополитического центра Азербайджана на формате встреч Касым-Жомарта Токаева в странах ЕС.

Посмотрите, как в Европе встречают президента Казахстана, как он общается с лидерами европейских государств. Здесь я особо бы подчеркнул тот опыт дипломатической деятельности, который есть у Касым-Жомарта Токаева. Его опыт, приобретённый в качестве министра иностранных дел, очень положительно сказывается на выстраивании взаимоотношений Казахстана с зарубежными партнёрами, в том числе с партнёрами из Европейского союза. То, как встречают они Касым-Жомарта Токаева в различных странах, на различных уровнях, в той же Франции или Сербии, говорит о том, как я уже отмечал, что европейцы очень заинтересованы выстраивать взаимоотношения с Казахстаном. Та же Франция заинтересована в поставках из РК урана, энергетических ресурсов. И в этом плане, конечно же, нужны довольно хорошие взаимоотношения, чтобы это всё можно было притворять в жизнь, удовлетворяя интересы не только Казахстана, но и самой Франции или Сербии.

В Европе понимают, что Казахстан не просто энергетическая страна и сырьевая база, РК – республика, которая очень успешно развивается в экономическом и политическом плане, заметил эксперт.

В экономическом плане Казахстан сегодня уделяет большое внимание внедрению новых технологий, зелёной энергетике и развитию логистических проектов, которые необходимы той же Европе. И сегодня мы знаем, что с учётом ситуации вокруг Украины, Европе очень нужны логистические маршруты в обход России и Украины. На сегодня таким обходным маршрутом основным является Средний коридор и проект Китая «Один пояс - один путь», и вот именно эти проекты проходят в основном через территорию Казахстана, уже в дальнейшем через Каспий, Азербайджан, Грузию, Турцию и т. д. В этом плане многие европейские страны очень заинтересованы в выстраивании взаимоотношений с Казахстаном.

По словам Надира Шафиева, Казахстан ещё и геостратегически важен для Европы, для всего западного мира, а также восточного.

РК находится на границе с Китаем, который сегодня является фактическим экономическим лидером мировым, несмотря на то, что пока официально на первом месте всё-таки США, но то, что вырабатывает, то, что производит КНР, то, как она выстраивает взаимоотношения почти со всеми странами мира, я считаю, что это сегодня очень важный партнёр, и для всей Европы, и даже для тех же Соединённых Штатов. А Китай, как известно, граничит с Казахстаном, именно через РК КНР вывозит в Европу очень многие свои товары. Также необходимо, конечно, и свои товары доставлять в Китай европейцам, где тоже очень большую роль играет Казахстан.

Европа уделяет Казахстану очень большое внимание, и очень важно в таких ситуациях не терять самообладания и государственности в мышлении, подчеркнул политолог.

Важно не проиграть в выстраивании отношений, с учётом того, что европейцы очень ушлые дипломаты и очень ушлые торговцы, хотя они и приписывают всё это востоку. И поэтому выстраивая отношения, выдвигая свои условия, необходимо очень чётко осознавать, что нужно твоей стране, в данном случае Казахстану, и как сделать так, чтобы не прогадать во выстраивании взаимоотношений. Я считаю, что Казахстану очень повезло, что сейчас республикой руководит такой Президент как Касым-Жомарт Токаев, который в этом очень успешно разбирается и очень успешно претворяет в жизнь.

Отдельно эксперт Геополитического центра Азербайджана остановился на вопросах выстраивания отношений центральноазиатскими государствами, особенно с нерегиональными игроками.

Очень важно, что центральноазиатские страны очень часто сотрудничают в формате, который называется «5+». Имеется в виду пять региональных государств Центральной Азии и те государства или те организации, с которыми они сотрудничают. Я не буду вдаваться в подробности, что за этим стоит, просто отмечу, что формат «5+Китай», «5+США», «5+ЕС», даже был формат «5+Азербайджан», когда Азербайджан участвовал в саммите центральноазиатских стран, он уже говорит о том, что выработана единая позиция стран ЦА. А это свидетельствует о том, что внутри Центральной Азии развитие одного из государств означает общее развитие всего региона. И то же самое в негативе, который центральноазиатские страны пытаются не допускать, что очень важно.

В этом плане развитие Казахстана, как экономическое, так и выстраивание его политических отношений, конечно же, положительно воздействует на другие страны, добавил Надир Шафиев.

Мы знаем, что центральноазиатские страны, Узбекистан и Кыргызстан, не имеют выхода к морю, но могут это воплотить в жизнь через тот же Казахстан. Туркменистан постепенно начинает вписываться в этот формат, с точки зрения расширения взаимоотношений. Мы знаем, что очень долгое время Туркменистан был, своего рода, изолированной страной, но в данном случае идёт процесс интеграции с соседними государствами. И мне, как человеку, у которого есть личные связи с казахскими коллегами, имеющему определённые связи с Казахстаном, очень приятно, что РК сегодня в авангарде этого движения, в авангарде центральноазиатского региона, и я желаю республике в этом успехов.

Азербайджанский политолог выразил уверенность, что нынешний визит президента Казахстана в Европейский союз также будет успешным, и взаимоотношения РК с ЕС будут ещё больше развиваться.