Орден Ходжи Ахмеда Яссауи включат в перечень госнаград

Президент
Дана Аменова
специальный корреспондент

По словам Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, необходимо посвятить этой исторической личности высококачественные книги и фильмы, а также организовать во всех регионах чтения

Фото: Акорда

Глава государства в ходе рабочей поездки в Туркестанскую область заявил, что в ближайшее время подпишет Указ о включении ордена Ходжи Ахмеда Яссауи в перечень государственных наград, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

«В Основном законе четко прописано, что граждане РК обязаны заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, а также беречь памятники истории и культуры. Считаю, что для жителей Туркестана, где сосредоточено немало исторических объектов эта новая конституционная норма имеет особое значение. Национальная идентичность и самобытная культура – это тот фундамент, без которого невозможно построить прогрессивное государство. Сплотившись как единый народ, руководствуясь новой Конституцией, мы должны продолжить работу по укреплению нашей государственности», – констатировал он.

Также Президент в ходе выступления решил поднять еще один важный вопрос.

«На одном из заседаний Национального курултая я говорил о знаменитом Ходже Ахмеде Яссауи. Этого всемирно известного мыслителя мы все должны воспринимать, прежде всего, как выдающегося представителя казахского народа. Нам необходимо широко популяризировать его наследие во всех уголках мира, особенно в крупных странах, но, прежде всего, нам нужно познакомить с его творчеством наших соотечественников. Необходимо посвятить этой исторической личности высококачественные книги и фильмы, а также организовать во всех регионах чтения, посвященные уникальному интеллектуальному наследию Ходжи Ахмеда Яссауи. В ближайшее время я подпишу Указ о включении ордена Ходжи Ахмеда Яссауи в перечень государственных наград. Эта высокая награда будет присуждаться известным отечественным и зарубежным ученым, государственным и общественным деятелям. Считаю, что этот орден должен обладать высоким статусом», – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

